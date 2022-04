Giá vàng hôm nay (20/4) lao dốc mạnh do áp lực chốt lời, sau cú tăng bất ngờ vọt lên 2.000 USD/ounce. Trong nước, sau một thời gian dài dao động quanh 68-69 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đã chính thức vượt lên ngưỡng giá mới, gần 71 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/4: Đua nhau chốt lời, vàng giảm giá sâu

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (20/4) đứng ở mức 1.948,5-1.949 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.952,4-1.952,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng "lùi" mạnh, giảm 3 USD, đứng ở mức 1.947,1 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra chốt lời.

Giá vàng hôm nay 20/4: Đua nhau chốt lời, vàng giảm giá sâu

Như vậy, giá vàng thế giới đã giảm mạnh do áp lực chốt lời, sau cú tăng bất ngờ vọt lên 2.000 USD/ounce.

Giá vàng giảm còn do đồng USD neo quanh đỉnh 2 năm, chỉ số USD Index có lúc tăng lên 100,86 làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. USD đã ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 do các nhà đầu tư chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi cơ quan này tìm cách kiềm chế lạm phát tăng vọt.

Thị trường vàng đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật sau khi kiểm tra mức kháng cự 2.000 USD. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tiếp tục nhận thấy sức mạnh phục hồi của kim loại quý này bất chấp việc đồng USD chạm mức cao nhất trong 2 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên gần 3% - mức cao nhất kể từ giữa tháng 3/2018.

Vàng đã giữ mức hỗ trợ quan trọng ở khoảng 1.960 USD/ounce bất chấp những thách thức trên. Các chuyên gia lưu ý rằng, mặc dù lợi suất trái phiếu và USD hiện đang đè nặng lên vàng, nhưng chúng không gây nhiều cản trở.

Vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng giá khi mà lạm phát lên cao và cuộc chiến giữa Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng địa chính trị những lực lượng đủ mạnh để đẩy giá vàng trở lại trên 2.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 19/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 70,05 triệu đồng/lượng - 70,77 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 70,00 triệu đồng/lượng - 70,80 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 70,05 triệu đồng/lượng - 70,75 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 70,00 triệu đồng/lượng - 70,80 triệu đồng/lượng.