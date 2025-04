Giá vàng hôm nay 20/4: Trong nước lao dốc, người mua lỗ 8 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Giá vàng hôm nay trên thế giới 20/4: Phố Wall thận trọng, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn tin vào triển vọng của giá vàng trong tương lai

Trong tuần qua, giá vàng đã tăng thêm gần 90 USD, tương đương 2,79%, chủ yếu nhờ sự yếu đi của đồng USD và lo ngại ngày càng lớn về chính sách thương mại của Mỹ cũng như căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Giá vàng mở đầu tuần ở mức 3.180 USD/ounce, nhanh chóng vượt 3.220 USD vào đầu tuần và tiếp tục leo dốc sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi ông đánh giá tác động tiêu cực từ chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump đến lạm phát và tăng trưởng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng phản ứng mạnh với các tín hiệu chính sách từ Fed. Powell thể hiện lập trường cứng rắn về việc kiềm chế lạm phát và khẳng định không để Tổng thống can thiệp vào quyết định của ngân hàng trung ương. Sự độc lập này của Fed, theo nhiều chuyên gia, chính là yếu tố then chốt giữ cho vàng duy trì vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong môi trường bất ổn.

Theo khảo sát của Kitco News, dù Phố Wall đã giảm bớt mức độ lạc quan so với tuần trước, vẫn có 63% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Trong khi đó, trên Main Street, 63% nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đồng quan điểm, kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục đi lên, chỉ 18% dự báo giảm và 19% cho rằng vàng đi ngang.

Marc Chandler (Bannockburn Global Forex) cho rằng vàng đang trong giai đoạn cần điều chỉnh tích lũy sau khi vượt đỉnh 3.358 USD, với vùng hỗ trợ ngắn hạn là 3.250 USD. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện tại, việc mua vào khi giá điều chỉnh là chiến lược được ưu tiên. Ông đặt mục tiêu 3.500 USD trong vài tuần tới.

Sean Lusk (Walsh Trading) nhận định dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào vàng từ mọi hướng – từ nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức cho tới ngân hàng trung ương. Lusk kỳ vọng vàng có thể tiếp tục lên vùng 3.434 – tương đương mức tăng 30% trong năm – nếu không có đột phá tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Trong khi đó, Darin Newsom (Barchart.com) nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của thị trường châu Á đối với đà tăng hiện tại của vàng, cho rằng giới đầu tư toàn cầu đã mất niềm tin vào khả năng điều hành của Mỹ. “Khi bất ổn còn tiếp diễn, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn duy nhất,” ông nói.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về khả năng điều chỉnh kỹ thuật. Michael Moor (Moor Analytics) cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn cuối của xu hướng tăng lớn từ năm 2018, và có thể đối mặt với áp lực chốt lời mạnh. Các phân tích kỹ thuật cho thấy nếu vàng không giữ được vùng 3.300 USD, khả năng lùi về các mức hỗ trợ 3.250 – 3.167 – 3.000 là điều cần tính đến.

Nhìn xa hơn, nhóm phân tích của CPM Group vẫn duy trì chiến lược "giữ vị thế mua" và khuyến nghị mua vào nếu giá điều chỉnh. Theo họ, với bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu đầy rủi ro, vàng có thể tiếp tục hướng tới mốc 3.500 USD trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên, với mức tăng gần 700 USD chỉ trong hơn ba tháng và gần 350 USD trong chín phiên gần nhất, CPM cũng lưu ý các nhà đầu tư ngắn hạn nên cân nhắc chốt lời hợp lý.

Giá vàng hôm nay trong nước 20/4: Lao dốc, nhiều người lỗ 8 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 19/4 ghi nhận đồng loạt lao dốc ngay từ đầu phiên, sau khi đạt đỉnh lịch sử 120 triệu đồng/lượng vào ngày hôm qua.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 19/4, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… được niêm yết phổ biến ở mức 112 triệu đồng/lượng (mua vào) và 114 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 5 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượng so với ngày 18/4. Mức chênh lệch mua – bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nếu nhà đầu tư mua vàng vào hôm qua ở mức đỉnh 120 triệu đồng/lượng và bán ra trong hôm nay với giá 112 triệu đồng/lượng, thì khoản lỗ có thể lên tới 8 triệu đồng/lượng – một mức thua lỗ lớn trong thời gian ngắn.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng chịu sức ép điều chỉnh mạnh. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn được điều chỉnh xuống mức 109,5 – 113,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm đồng loạt 2 triệu đồng/lượng so với ngày trước. Các thương hiệu khác như PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt hạ giá vàng nhẫn về vùng 109,5 – 114 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Diễn biến trong ngày cho thấy thị trường liên tục biến động mạnh. Mở đầu phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 117,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng so với mức đỉnh 120 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tiếng sau, giá vàng bất ngờ bật lại lên mức 119 triệu đồng/lượng. Dù vậy, lực bán quá mạnh đã nhanh chóng kéo giá quay đầu giảm trở lại, kết phiên chỉ còn 114 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, các tiệm vàng tại TP.HCM như Mi Hồng, PNJ… chứng kiến lượng người đến bán vàng tăng đột biến. Rất nhiều người tranh thủ chốt lời, đặc biệt là những ai đã mua vàng ở vùng giá thấp trước đây. Một số nhà đầu tư chia sẻ, họ từng mua vàng miếng SJC ở mức 68 – 70 triệu đồng/lượng, nên dù hiện tại giá đã điều chỉnh nhưng bán ra vẫn thu lãi gần gấp đôi.

Tuy nhiên, với những người mới mua vào ở vùng đỉnh 120 triệu đồng/lượng hôm qua, mức thua lỗ lên tới hàng chục triệu đồng nếu bán ra trong hôm nay, tạo nên tâm lý hoang mang và lo ngại giá vàng còn có thể giảm tiếp trong thời gian tới.