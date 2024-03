Giá vàng hôm nay 22/3: Điều chỉnh mạnh, mất mốc 2.200 USD/ounce

Dữ liệu tốt về doanh số bán nhà ở Mỹ đã củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh, khiến giá vàng hôm nay giảm mạnh, chính thức mất mốc 2.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 22/3: Vàng giảm do doanh số bán nhà ở Mỹ tăng so với dự kiến

Giá vàng hôm nay trên thế giới đã chứng kiến mức thấp mới trong phiên sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ cải thiện vượt xa kỳ vọng trong tháng Hai. Theo dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Quốc gia (NAR) được công bố vào sáng thứ Năm, doanh số bán nhà của Mỹ trong tháng 2 đã tăng đáng kinh ngạc 9,5% so với dự báo giảm 2,5% và mức tăng 3,1% trong tháng 1. Tổng doanh số bán nhà hàng năm theo mùa là 4,38 triệu trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức 3,94 triệu dự kiến và cao hơn nhiều so với mức 4 triệu trong tháng Một. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng vẫn giảm 3,3% so với tháng 2/2023.

Vàng bị bán tháo mạnh sau dữ liệu nhà ở, giảm từ 2.200 USD/ounce xuống mức thấp mới trong phiên là 2.181,87 USD trong vài phút sau đó và giao dịch lần cuối ở mức 2.184 USD tại thời điểm viết bài, tăng 0,02% trong ngày.

Biến động giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics

Hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất như dự đoán và tiếp tục phát tín hiệu ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Chỉ số đô la Mỹ ban đầu suy yếu sau tuyên bố của FOMC/Powell và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm một chút. Tuy nhiên, hôm nay USDX đang có mức tăng vững chắc và lãi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng lên một chút.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ hôm nay cũng bất ngờ hạ lãi suất cơ bản xuống 25 điểm cơ bản, trở thành ngân hàng lớn đầu tiên bắt đầu chu kỳ nới lỏng, tin tức khiến giá vàng phục hồi nhẹ,

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 4 đạt mức cao kỷ lục chỉ sau một đêm nhưng sau đó giảm mạnh cho thấy xu hướng tăng đã hết trong thời gian ngắn. Phe bò có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Xu hướng tăng kéo dài 4 tuần được hình thành trên biểu đồ thanh hàng ngày. Hành động giá đã chứng kiến một sự “đột phá” đi lên từ mô hình cờ hiệu tăng giá trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc tại hợp đồng và mức cao kỷ lục là 2.225,30 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe gấu đang đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 2.100,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức $2.203,00 và sau đó là $2.225,30. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất trong tuần này là $2.149,20 và sau đó là $2.140,00.

Giám đốc toàn cầu của Ngân hàng Trung ương Hội đồng Vàng thế giới Shaokai Fan cho hay: “Các ngân hàng trung ương, vốn đã mua vàng ở mức lịch sử trong 2 năm qua, tiếp tục là người mua mạnh vào năm 2024”. Theo một số chuyên gia, mặc dù có nhịp chỉnh như giá vàng vẫn có thể tăng lên mức 2.300 USD/ounce vào nửa cuối năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ có thể cắt giảm sản lượng.



Giá vàng hôm nay trong nước 22/3: Vàng trong nước đồng loạt giảm

Trước các động thái quyết liệt trong quản lý thị trường vàng của chính phủ và NHNN, vàng trong nước chịu áp lực giảm sâu trong phiên hôm qua. Tính đến 8h, giá vàng hôm nay (22/3) tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), vàng miếng SJC giao dịch ở mức 78,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra tại mức 80,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng SJC còn giảm sâu hơn ở một số cửa hàng khác như ở DOJI, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 70,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Mi Hồng cũng đang bán ra ở mức tương tự DOJI là 80,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán mỗi lượng đồng loạt duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp nhất là 80,4 triệu đồng/lượng bán ra và 78,4 triệu đồng/lượng mua vào. Chênh lệch duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,40 – 80,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Thương hiệu PNJ mua vào mức 78,6 triệu đồng/lượng mua vào và 80,65 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng chiều mua và 850.000 đồng giá bán so với hôm qua.

Trong khi đó giá vàng nhẫn 9999 hôm nay cũng tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Tại Bảo Tín Minh châu, giá bán vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng ở mức 70,48 triệu đồng/lượng, mua vào 69,18 triệu đồng/lượng. Còn Công ty Phú Quý niêm yết giá bán ở 70,5 triệu đồng/lượng, mua vào 69,1 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng trong khi vàng trong nước giảm đã góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa vàng thế giới và vàng miếng xuống còn hơn 13 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng