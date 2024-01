Giá vàng hôm nay 24/1: Chờ đợi dữ liệu quan trọng hơn từ Mỹ

Thị trường đang theo dõi các tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn của phương Tây và dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố vào thứ Năm tuần này.

Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng thế giới tăng nhẹ, chờ đợi dữ liệu quan trọng hơn từ Mỹ

Giá vàng thế giới tăng nhẹ vào thứ Ba, hướng tới mốc 2.030 USD/ounce sau khi áp lực chốt lời giảm, do các nhà đầu tư cho rằng, nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này có thể tạo tiền đề cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Tại thời điểm khảo sát lúc 6h30 sáng nay 24/1, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.028 USD/ounce.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Han Tan, giám đốc phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết: “Thị trường đang theo dõi các tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn của phương Tây. Nhiều tín hiệu ôn hòa hơn có thể giúp củng cố giá vàng thỏi trên mốc 2.000 USD. Giá vàng thỏi có thể phá vỡ mức hỗ trợ 2.000 USD nếu triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 3 tiếp tục giảm đi”.

Đồng đô la Mỹ (.DXY) không thay đổi so với rổ tiền tệ. Đồng đô la yếu hơn khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Các quan chức Fed tuần trước cho biết ngân hàng trung ương Mỹ cần có thêm dữ liệu lạm phát trước khi đưa ra bất kỳ phán quyết cắt giảm lãi suất nào và thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất là vào quý 3.

Trọng tâm trong tuần này sẽ là báo cáo PMI sơ bộ của Hoa Kỳ vào thứ Tư, ước tính GDP quý IV trước vào thứ Năm và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu.

Theo FedWatch Tool của CME, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp chính sách vào ngày 30-31/1 và đã rút ngắn thời gian cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) họp vào thứ Năm và dự kiến sẽ giữ ổn định chính sách tiền tệ. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường tại KCM Trade, cho biết: “Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục phản đối quan điểm phổ biến rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra sớm hay muộn, điều này có thể gây áp lực lên giá vàng từ góc độ lợi suất”.

Trong một báo cáo được công bố vào tuần trước, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết vàng tăng vượt trội so với các tài sản khác của Trung Quốc khi tăng 17% so với đồng Nhân dân tệ. Động thái này vượt xa mức tăng 14% của vàng so với đồng đô la Mỹ. Cùng với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng là nước mua vàng lớn trong năm ngoái, dẫn đầu xu hướng toàn cầu. Vào năm 2023, ngân hàng trung ương đã công bố mức tăng dự trữ vàng của họ là 225 tấn , đạt 2.235 tấn vào cuối tháng 12. Vàng hiện chiếm 4,3% dự trữ ngoại hối chính thức của quốc gia. Và trong 14 tháng qua, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng 287 tấn. Colin Hamilton, nhà phân tích thị trường tại BMO Capital Markets cảnh báo rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thị trường vàng cũng mang đến rủi ro lớn cho thị trường.

Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng SJC tăng nửa triệu đồng/lượng

Sau ngày giảm sâu, giá vàng các thương hiệu trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh với mức tăng là 500.000 đồng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 76,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều.

PNJ hiện đang niêm yết vàng SJC ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 76,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả giá mua và bán.

Vàng miếng SJC đang được Phú Quý thu mua với giá 74 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 74,05 triệu đồng/lượng và 76,35 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng