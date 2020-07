Giá vàng hôm nay 24/7: Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, vàng tiếp tục tăng giá

Giá vàng hôm nay 24/7 tiếp tục tăng giá, so với đầu năm, giá vàng trong nước và quốc tế đều đã tăng hơn 20%, do được hỗ trợ nhờ các yếu tố như hàng loạt Ngân hàng Trung ương bơm tiền ra nền kinh tế, lãi suất thấp và đồng USD suy yếu.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/7 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới được niêm yết ở mức 1.871,7 USD/ounce.

So với đầu năm, giá vàng trong nước và quốc tế đều đã tăng hơn 20%, do được hỗ trợ nhờ các yếu tố như hàng loạt Ngân hàng Trung ương bơm tiền ra nền kinh tế, lãi suất thấp và đồng USD suy yếu. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc và bất ổn khắp thế giới cũng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng tiêp tục tăng

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng tìm đến vàng, vốn được coi là lá chắn hữu hiệu chống lạm phát, trong trường hợp Chính phủ Mỹ có thể mở rộng các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Theo Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường của OANDA, với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm xuống và đồng USD yếu đi, những yếu tố này củng cố triển vọng giá vàng tiếp tục tăng cao hơn.

Giới quan sát cũng cho rằng những kỳ vọng vào khả năng Mỹ tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích kinh tế cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Kim loại quý này thường được coi là “bùa hộ mệnh” chống lạm phát và rủi ro đồng tiền mất giá.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại Capital Economics vừa nâng mạnh dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm nay sẽ ở mức 1.900 USD/ounce, cao hơn so với ngưỡng dự báo 1.600 USD/ounce trước đây.



Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng 24/7, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 53,5 - 54,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 53,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,80 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 53,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 53,34 - 54,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).