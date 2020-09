Giá vàng hôm nay 26/9: Đảo chiều tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 26/9 đảo chiều và chuyển sang xu hướng tăng trở lại do USD giảm nhẹ và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tái khẳng định duy trì chính sách tiền tệ lỏng.

Giá vàng hôm nay (26/9) giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.868,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn Comex New York giảm 6 USD xuống 1.862,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã đảo chiều và chuyển sang xu hướng tăng trở lại trong cuối phiên giao dịch ngày hôm qua do USD giảm nhẹ và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tái khẳng định duy trì chính sách tiền tệ lỏng.

Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida ngày 23/9 cho biết, Fed sẽ không xem xét việc tăng lãi suất từ mức gần bằng 0% cho đến khi lạm phát đạt mục tiêu 2%. Quyết định này của Fed được cho là yếu tố sẽ hỗ trợ cho giá vàng.

Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng nhẹ

Các nhà phân tích thị trường cũng dự đoán giá kim loại quý này có triển vọng tăng giá trong trung hạn do lo ngại về cuộc bầu cử ở Mỹ.

Thậm chí, các chuyên gia nói, giá vàng sẽ bật tăng dữ dội và thiết lập kỷ lục mới nhờ những biến động liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Citigroup dự báo, giá kim loại quý có thể tăng hơn 200 USD/ounce so với mức hiện tại.

Trước đó, trong tuần, giá vàng thế giới giảm là do USD nối dài đà tăng ấn tượng từ đầu tuần và ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng và các nhà đầu tư lo lắng về những bất ổn xung quanh các biện pháp kích thích nhằm hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến giá vàng thế giới giảm mạnh là do sự sụt giảm của dòng vốn từ các quỹ ETF chảy vào vàng. Không chỉ các quỹ ETF, sau một thời gian đẩy mạnh tích trữ, các ngân hàng trung ương cũng giảm tốc độ mua vàng vì giá quá cao.

Nhà phân tích hàng hóa Carsten Fritsch của Ngân hàng Commerzbank cho biết, giá vàng mất khoảng 100 USD kể từ phiên giao dịch đầu tuần này, chạm mức thấp nhất 2 tháng qua. Hiện tại, vàng đang trong giai đoạn bị bán tháo.

Theo giới phân tích, giá vàng sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới và có thể lùi xuống gần 1.700 USD/ounce trước khi bật trở lại ngưỡng mục tiêu 2.000 USD/ounce trong dài hạn.

Giá vàng hôm nay 26/9, mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,10 - 56,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,92 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,40 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 54,90 - 55,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).