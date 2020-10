Giá vàng hôm nay 29/10 giảm hơn 1,5% và bạc giảm gần 6% khi các nhà đầu tư đổ xô tìm sự an toàn từ đồng USD.

Giá vàng hôm nay 29/10 giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.877 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.876 USD/ounce.

Theo Reuters, vàng giảm hơn 1,5% và bạc giảm gần 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/10) khi các nhà đầu tư đổ xô tìm sự an toàn từ đồng USD.

Cùng với đó là sự lo ngại khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng nhanh đang ảnh hưởng tới Phố Wall và không có dấu hiệu kích thích kinh tế ngay lập tức của Mỹ để giảm bớt đòn kinh tế.

Theo đó, đồng USD đã tăng 0,7% lên mức cao nhất trong hơn một tuần so với rổ tiền tệ chính khác, với việc chính phủ các nước ở châu Âu đang thắt chặt an ninh do số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng đang đè nặng lên đồng euro và đẩy nhanh sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chuẩn bị cho một kịch bản kết quả bầu cử có khả năng gây tranh cãi, mà hậu quả sẽ dẫn đến giao dịch biến động trên thị trường.

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Vàng bị bán tháo còn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng các biện pháp kích thích không có khả năng được thông qua trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vì đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vẫn còn cách biệt nhau về giá trị của gói các biện pháp kích thích.

Ông Cameron Alexander, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường vàng của Refinitiv dự báo: "Giá kim loại quý có thể sẽ biến động tăng trong ngắn hạn, nhưng giao dịch sẽ bất thường và khó đoán định, đặc biệt trong giai đoạn trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ".

Theo nhà phân tích hàng đầu của trang Kitco News Jim Wyckoff, có lẽ, càng cận kề với ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 đang tăng ở Mỹ và châu Âu, gói kích thích kinh tế mới của Mỹ chưa có tiến triển nên giới đầu tư lo ngại rủi ro, tạm dừng giao dịch hoặc rút vốn ra khỏi vàng, chứng khoán, tiền tệ, khiến không khí mua bán trên các thị trường hết sức ảm đạm.

Tuy nhiên, ông Jim Wyckoff nhận thấy, về dài hạn, vàng được dự báo sẽ còn đi lên do được coi là tài sản trú ẩn hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn và khi tỷ lệ lạm phát tăng cao. Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một gói kích thích tài kinh tế mới, nhưng nhiều khả năng, gói kích thích khoảng 2.000 tỷ USD sẽ đến trong vòng 2-3 tháng tới. Đó là lý do khiến vàng có thể "thăng hoa" trở lại.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay (29/10) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,95 - 56,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,40 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 29/10 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,24 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 55,95 - 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).