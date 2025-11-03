Giá vàng hôm nay 3/11: Thế giới tiếp đà giảm 'sốc' phiên đầu tuần, trong nước 'bất động' vùng 148 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 3/11, dự báo thế giới tiếp tục giảm tuần này

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 3/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.984 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch tuần vừa qua.

Theo Kitco News, mặc dù tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ vẫn tiếp diễn sau một tháng, tuần tới vẫn sẽ có một số dữ liệu có ý nghĩa được công bố.

Vào thứ hai, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố Chỉ số PMI Sản xuất. ttiếp theo là Chỉ số PMI Dịch vụ vào thứ tư, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân từ đơn vị xử lý bảng lương ADP.

Sáng thứ năm sẽ có quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và tuần tới kết thúc với cuộc khảo sát sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ sáu.



Theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết quá trình điều chỉnh giá vàng vẫn chưa kết thúc.

"Sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn đã đẩy giá vàng trở lại dưới 4.000 USD/ounce. Kim loại màu vàng đang dần mất đi những yếu tố bất ngờ. Nó đã đạt được mức cao kỷ lục nhờ hoạt động phá giá, kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, lời đe dọa áp thuế 100% lên Trung Quốc của Donald Trump, địa chính trị, những dự báo bi quan về nền kinh tế toàn cầu, và việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng thỏi", ông Kuptsikevich phân tích.

Ông Kuptsikevich cũng nhận định, Nhà Trắng không còn công kích Fed một cách quyết liệt như trước nữa. Mỹ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung. Xung đột Trung Đông đã được giải quyết, và nền kinh tế toàn cầu đang chứng tỏ khả năng phục hồi trước các đòn thuế quan. Fed thận trọng trong việc hạ lãi suất và hoạt động của các ngân hàng trung ương trên thị trường vàng miếng đang suy giảm.

"Kinh nghiệm của những năm đó cho thấy sự tăng vọt và sụp đổ được theo sau bởi những giai đoạn củng cố dài. Nói cách khác, sau một thời gian thoái lui khỏi đỉnh, kim loại quý sẽ tìm thấy phạm vi giao dịch của nó và ổn định trong phạm vi đó. Nhưng trong những tuần này, chúng ta tiếp tục thấy nhiều rủi ro hơn về sự sụt giảm hơn nữa", ông Kuptsikevich phân tích.

Giá vàng trong nước dần ổn định

Giá vàng hôm nay 3/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang giá so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang giá

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.