Giá vàng hôm nay 3/12 giao dịch quanh ngưỡng 1.818 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.822 USD/ounce.

Theo Reuters, vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần vào thứ Tư (2/12), khi tín hiệu tích cực trong các cuộc thảo luận về gói cứu trợ Covd-19 của Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của nó như một hàng rào chống lại lạm phát có khả năng xảy ra và giữ đồng USD gần mức thấp.

Theo đó, hôm thứ Ba (1/12), các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ đã thúc giục Quốc hội trợ giúp nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhỏ để đối phó với tác động của đại dịch. Đồng thời, ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với dự luật chi tiêu 1,4 nghìn tỉ USD của chính phủ.

Ngoài ra, vàng còn được hỗ trợ bởi một đồng USD lao dốc không phanh do đồng Bitcoin lên giá và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên. Việc Trung Quốc đẩy mạnh triên khai đồng Nhân dân tệ điện tử e-RMB cũng khiến đồng bạc xanh xuống giá và qua đó kéo giá vàng đi lên.

Giá vàng hôm nay

Kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi thông tin ông Joe Biden cho biết sẽ không hành động ngay lập tức để hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã ký với Trung Quốc.

Như vậy, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 25% hiện đang áp dụng đối với hàng hóa công nghiệp và linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD. Và Trung Quốc sẽ vẫn phải thực hiện tăng mua các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ ít nhất 200 tỷ USD trong năm 2020 và 2021 như đã cam kết.

Vàng còn tăng sau khi các nhà kinh tế của Fed cảnh báo về tình trạng nợ quá mức của doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã gặp phải rào cản khi nước Anh phê duyệt vắc-xin Covid-19 của Công ty Pfizer Inc. Từ đó, không ít nhà đầu tư suy đoán Mỹ sẽ sớm phê duyệt vắc-xin của các công ty Pfizer Inc., Moderna Inc., dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, tạo đà cho kinh tế thế giới đi lên, nắm giữ vàng lúc này có thể bất lợi.

Điều này thể hiện khá rõ tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm 1 đến rạng sáng 2/12, khi giá vàng tăng 38 USD/ounce, nhiều quỹ đầu tư đã bán hơn 12,5 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 3,5 tấn.

Công ty dịch vụ Tài chính TD Securities Incorporated (Mỹ) dự báo trong bối cảnh lãi suất thấp, USD tiếp tục được in ra, kinh tế Mỹ có thể sớm hồi phục sẽ thúc đẩy nhà đầu tư đưa vốn vào vàng như một tài sản phòng ngừa lạm phát, kích thích giá vàng tăng trong thời gian tới.

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay (3/12) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM niêm yết ở mức 54,45 - 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 54,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 3/12 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,04 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 54,45 - 55,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).