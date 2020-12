Giá vàng hôm nay 30/12: Vàng bứt phá trong thời gian tới?

Giá vàng hôm nay tăng nhờ đồng USD suy yếu khi giới đầu tư chú ý đến cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ về việc nâng mức hỗ trợ Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, Giá vàng giao ngay tăng 0,25 lên 1.877 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,06% lên 1.881 USD/ounce.

Theo Reuters, trên thị trường thế giới, giá vàng tăng vào hôm thứ Ba (29/12) nhờ đồng USD suy yếu khi giới đầu tư chú ý đến cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ về việc nâng mức hỗ trợ Covid-19.

Cụ thể, các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý đến cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ về việc tăng số tiền cứu trợ Covid-19 cho mỗi cá nhân từ 600 USD lên 2.000 USD. Tổng thống Trump cho biết, Thượng viện cũng sẽ "bắt đầu quy trình” để bỏ phiếu nhằm thông qua mức hỗ trợ cao hơn.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc nhiều quốc gia đang "mạnh tay" chi tiền cho các gói kích thích kinh tế và chính sách tài khoá nới lỏng nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế được đánh giá là “con dao hai lưỡi”. Bởi động thái này cũng có khả năng đẩy lạm phát, nợ chính phủ tăng cao. Và đây là điều kiện tốt để hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng hôm nay

Về ngắn hạn, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, đồng bạc xanh vẫn có xu hướng giảm giá do lạm phát tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dưới sức ép của các gói kích thích kinh tế và chương trình nới lỏng định lượng. Đặc biệt, nhu cầu vàng vật chất cũng đã bắt đầu phục hồi trở lại ở các quốc gia tiêu thụ vàng lớn như Trung Quốc, Ấn Độ… do đây là mùa lễ hội lớn trong năm. Đó là những lý do hiện hữu đang hợp sức hỗ trợ cho giá vàng bứt phá trong thời gian tới.

Về dài hạn, các chuyên gia cũng dự đoán, kim loại quý sẽ trở lại xu hướng tăng giá, nhất là trong bối cảnh đồng USD sẽ chịu áp lực giảm giá nhiều hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ lãi suất gần bằng 0.

Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty Dịch vụ tài chính Axi Stephen Innes nhận thấy, để giá vàng duy trì được trên ngưỡng 1.900 USD/ounce, đồng USD phải tiếp tục giảm giá.

Ngược lại, một số chuyên gia cũng nhận thấy, giá vàng cũng gặp phải trở lực lớn từ việc "cạnh tranh" từ các kênh đầu tư khác như tiền điện tử Bitcoin hay chứng khoán, những kênh đầu tư đang có mức sinh lời lớn hơn.

Trong nước, giá vàng hôm nay (30/12) thời điểm mở cửa phiên giao dịch, PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM niêm yết ở mức 55,40 - 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,90 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 30/12 ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,41 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,88 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 55,40 - 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).