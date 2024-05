Giá vàng hôm nay trong nước điều chỉnh giảm mạnh so với mở phiên sáng qua, có nơi mất gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu như mua với mức giá 90,9 triệu đồng/lượng hôm 29/5, tính đến hôm nay, người mua đã lỗ ngay 4-5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 31/5: Tăng trở lại khi đồng bạc xanh suy yếu

Giá vàng hôm nay trên thế giới đang được niêm yết ở mức 2.345 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua (giờ Hà Nội).

Theo dữ liệu sơ bộ về GDP quý I do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố vào ngày 30/5 (giờ Mỹ), nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 1,3% trong 3 tháng đầu năm, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1,6% và giảm so với mức 3,4% được báo cáo trong quý IV năm 2023.

Doanh số nhà chờ bán tháng 4 giảm mạnh từ mức tăng 0,1%, xuống mức giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số nhà chờ bán tháng 4 tính theo tháng cũng giảm mạnh từ mức tăng 3,6% tháng trước, xuống giảm 7,7%.

Như vậy, dữ liệu kinh tế, việc làm, nhà chờ bán giảm thấp hơn kỳ vọng, nhưng chi tiêu tiêu dùng cá nhân chỉ giảm nhẹ. Điều này cho thấy kinh tế tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, còn lạm phát vẫn giảm chậm chạp.

Cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau báo cáo, khiến vàng bật tăng 0,03% trong ngày.

Hôm nay 31/5, Mỹ sẽ công bố chỉ số PCE - là chỉ số đo lường sự thay đổi giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được trao đổi trong nền kinh tế.

Chuyên gia nhận định, nếu chỉ số PCE không như kỳ vọng sẽ còn thúc đẩy giá vàng tăng. Bởi kinh tế suy yếu mà lạm phát không giảm sẽ tiếp tục bào mòn nền kinh tế. Còn Fed sẽ gặp lúng túng trong điều hành chính sách tiền tệ. Rủi ro tăng trên thị trường sẽ là yếu tố thúc đẩy giá vàng quốc tế tiếp tục tăng.

Giá vàng hôm nay trong nước 31/5: Vàng SJC lao dốc, người mua vàng "lỗ nặng" sau 2 ngày

Sau khi thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước, để 4 ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân, giá vàng trong nước đã có phiên điều chỉnh rơi thẳng đứng. Trong phiên giao dịch hôm qua (30/5), có thời điểm SJC trong nước xuống thấp nhất về mức 84,5 – 88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán. Như vậy, nếu người dân mua vàng trước đó 1 ngày với giá 90,9 triệu đồng/lượng thì đến thời điểm sáng hôm qua đã bị lỗ ngay 5,4 triệu đồng/lượng.

Trước giờ mở phiên sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá SJC tại mức 86,3 – 88,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trong khi đó, giá vàng SJC tại Tập đoàn DOJI ở mức 84,75 – 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,55 triệu đồng/lượng chiều mua, 2,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại Bảo tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều mua, giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá SJC niêm yết hiện tại ở mức 84,8 – 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Còn tại PNJ, giá vàng SJC niêm yết giảm 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá niêm yết SJC tại cả 3 khu vực này đang là 86 – 88,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).



Cùng đà giảm chung của thị trường, vàng nhẫn trong phiên hôm qua cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh khá mạnh. Trong đó, Bảo tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, giá niêm yết vàng nhẫn hiện tại là 74,68 – 76,08 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giảm 450.000 đồng/lượng chiều mua, 500.000 đồng/lượng chiều bán; Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 450.000 đồng/lượng chiều mua – 400.000 đồng/lượng chiều bán.

Ngay trong ngày Thứ Hai (03/6/2024), NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước theo mức giá do NHNN xác định. Mức giá này căn cứ theo giá thế giới và mục tiêu điều hành giảm giá chênh lệch trong nước và quốc tế so với hiện nay.

Giá vàng miếng bán tới tay người dân sẽ được công bố công khai trên website chính thức của các ngân hàng để người dân tiện theo dõi.