Giá vàng hôm nay 4/5 trên thị trường quốc tế giảm khi đồng USD mạnh lên nhưng chịu áp lực chốt lời. Giá vàng trong nước chênh kỷ lục với giá vàng thế giới, đắt hơn 18-19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng biến động mạnh, chênh lệch kỷ lục với thế giới

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (4/5) đứng ở mức 1.869,2-1.869,7 USD/oucne (mua vào - bán ra), giảm 3,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.873,1-1.873,6 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 2,6 USD, đứng ở mức 1.865,4 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng ra chốt lời.

Giá vàng hôm nay 4/5: Đồng USD mạnh, áp lực tăng lãi suất kéo vàng giảm

Giá vàng hôm nay 4/5

Giá vàng hôm nay 4/5

Giá vàng hôm nay 4/5

Nguy cơ tiếp theo đối với vàng là tiếp tục rơi xuống mức 1.820 USD trong những ngày tới, sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày hôm nay (4/5), với dự kiến tăng chi phí cho vay thêm 50 điểm cơ bản.

Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và có thể sớm bắt đầu giảm bảng tài sản để thắt chặt chính tiền tệ đã sử dụng trong thời kỳ đại dịch và kiểm soát lạm phát leo thang.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp hai ngày vào thứ tư (4/5) để kiềm chế lạm phát đang tăng vọt, trong khi các bình luận của Chủ tịch Jerome Powell sẽ tiếp tục được theo dõi sát để tìm kiếm thêm tín hiệu về những đợt tăng lãi suất.

Trong khi vàng được coi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Nếu cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy các nhà hoạch định chính sách bảo thủ hơn, vàng có thể giảm mạnh. Tuy nhiên, một cuộc họp ôn hoà hoặc leo thang căng thẳng địa chính trị hoặc lo ngại về lạm phát có thể kéo giá vàng trở lại mức 1.900 USD/ounce, các nhà phân tích của Standard Chartered cho biết trong một lưu ý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 3/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,97 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,55 triệu đồng/lượng - 70,25 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,20 triệu đồng/lượng - 69,95 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,35 triệu đồng/lượng - 70,15 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/4.