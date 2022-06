Giá vàng hôm nay 4/6: Vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, nhà đầu tư đổ xô bán tháo cuối tuần

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng nay (4/6) sau khi lao dốc 1% vào phiên trước, vì áp lực từ đồng USD mạnh lên và báo cáo việc làm của Mỹ cho kết quả tốt hơn kỳ vọng...

Giá vàng hôm nay 4/6: Vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/6, giá vàng giao ngay ổn định ở 1.851,3 USD/ounce vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Trong khi giá vàng giao tháng 8 giảm 0,94% xuống 1.853,9 USD.

Vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, nhà đầu tư đổ xô bán tháo cuối tuần và đồng USD có dấu hiệu mạnh lên.

Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tuyển nhiều nhân viên hơn dự kiến trong tháng 5 và duy trì tốc độ tăng lương khá mạnh, dấu hiệu của một thị trường lao động mạnh mẽ. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết 390.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 5, vượt qua kỳ vọng các nhà kinh tế đưa ra trước đó là số việc làm tăng khoảng 325.000.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp không đạt kỳ vọng khi đạt 3,6%. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức giảm xuống còn 3,5%.

Thị trường vàng chịu áp lực trước những con số việc làm mới nhất từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang ở trên mức nguy hiểm quan trọng là 1.850 USD/ounce.

Mặc dù vàng được coi là “nơi trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế, song lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures cho biết tất cả yếu tố đều cho thấy lạm phát vẫn đang tiếp diễn và có thể Fed không thể giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt như ngân hàng này hy vọng.

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng qua, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 68,8-69,72 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước đó. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 68,75-69,65 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68,75-69,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,7 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,72 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,65 triệu đồng/lượng (bán ra).