Giá vàng hôm nay 30/5: Giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng nay (30/5) sau khi ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp...

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng nay (30/5) sau khi ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 00 sáng nay (30/5) đứng ở mức 1.849,5-1.850 USD/ounce (mua vào - bán ra) giảm 4,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.854,1-1.854,6 USD/ounce (mua vào- bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm do đồng USD mạnh hơn, và lực bán ra của nhà đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 30/5

Giá vàng hôm nay 30/5

Giá vàng hôm nay 30/5

Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã giúp giá vàng thế giới đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua. Kết thúc tuần, thị trường vàng thế giới đã cố gắng giữ ổn định quanh mức tâm lý quan trọng là 1.850 USD/ounce, khi USD giảm từ mức cao hồi đầu tháng, là tuần giảm thứ hai liên tiếp. Chỉ số USDX kết thúc tuần dưới 102 điểm và giảm 3% so với mức đỉnh 20 năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đã giảm xuống 2,74%, giảm hơn 13% so với mức cao gần đây trên 3%. “Sắc đỏ” trên thị trường chứng khoán cũng góp phần hồi sinh nhu cầu tài sản an toàn.



Kim loại quý tăng trong tuần trước khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ có xu hướng đạt đỉnh. CPI tháng này của Mỹ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 3 tăng 5,2%).

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư TD Securities (Canada) cho biết các nhà giao dịch vàng đang ngày càng hoài nghi về việc Fed sẵn sàng ứng phó với một cuộc suy thoái không trong bối cảnh những lo ngại kinh tế ngày càng gia tăng đang “tiếp sức” cho thị trường vàng.



Kết quả khảo sát thị trường vàng của Kitco News tuần này, trong số 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia, 11 người (65%) dự đoán giá vàng tăng vào tuần tới; 2 người (12%) dự báo giá vàng giảm; 4 người (23%) cho ý kiến trung lập.

570 phiếu bầu đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main. 317 người được hỏi (56%) tin giá vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 163 người (29%) dự báo giá vàng giảm; 90 người còn lại (16%), cho ý kiến trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,52 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra).