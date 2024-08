Giá vàng hôm nay 7/8: Giảm mạnh, thế giới mất mốc 2.400, trong nước về 79 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trên thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh. Sau chuỗi ngày duy trì ổn định, giá vàng miếng trong nước bất ngờ giảm mạnh 800.000 đồng về ngưỡng 79 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới cũng mất mốc 2.400 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 7/8: Giảm trở lại do lợi suất tăng

Giá vàng đã giảm xuống dưới ngưỡng 2.400 USD, kéo dài đà giảm sang ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên khi tâm lý thị trường được cải thiện.

Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 2.383 USD, giảm gần 1%, trong khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã hạn chế mức giảm sâu hơn của kim loại quý.

Thị trường tài chính đã phục hồi, với chỉ số Nikkei tăng mạnh, đóng cửa cao hơn 10% so với giá mở cửa, sau khi giảm mạnh 12% vào thứ Hai. Các chỉ số chứng khoán ở châu Âu và Mỹ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Đồng USD tiếp tục giữ vững, ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng. Chỉ số US Dollar Index (DXY), theo dõi diễn biến của đồng USD so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,30% lên 102,97.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao cũng là một yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng 10 điểm cơ bản lên mức 3,892%, dù các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 sắp tới.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tấn công vào miền bắc Israel, điều này có thể làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng và giúp kim loại quý này hồi phục lại mức 2.400 USD.

Về phía Fed, các nhà hoạch định chính sách, dẫn đầu bởi Mary Daly của Fed San Francisco, cho biết các rủi ro về nhiệm vụ kép đã trở nên cân bằng và sẵn sàng xem xét việc giảm chi phí đi vay trong các cuộc họp sắp tới.

Tâm lý thị trường hiện tại đã bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ, khi các nhà đầu tư đang hy vọng vào một động thái cắt giảm lãi suất từ Fed trong tháng 9. Những thông tin tích cực từ báo cáo PMI dịch vụ ISM đã giúp cân bằng lại những lo ngại sau các báo cáo kinh tế yếu kém trước đó.

Giá vàng hiện dao động quanh mức 2.360 USD. Đà giảm có thể tiếp tục nếu XAU/USD không duy trì được trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 2.366 USD.

Nếu điều này xảy ra, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường trung bình động 100 ngày ở mức 2.342 USD, sau đó là mức hỗ trợ quanh 2.316 USD.

Ngược lại, nếu vàng tăng trở lại vượt qua mức 2.400 USD, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 2.450 USD, với mục tiêu cao nhất mọi thời đại là 2.483 USD trước khi chạm ngưỡng 2.500 USD.

Giá vàng hôm nay trong nước 7/8: Giảm mạnh

Sau chuỗi ngày duy trì ổn định, giá vàng miếng trong nước bất ngờ giảm mạnh 800.000 đồng về ngưỡng 79 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn trong nước cũng được điều chỉnh giảm trong bảng giá niêm yết sáng nay.

Cụ thể, vàng miếng SJC đang được các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank bán ra ở mức 79 triệu đồng/lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì giá bán vàng miếng ở mức này. So với hôm qua, mức giá này đã được giảm 800.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua, các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI đã điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 77 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua xuống 77,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, các đơn vị giữ giá mua - bán so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 76,28 – 77,48 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 76,2 – 77,45 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,25 triệu đồng/lượng.

Đối với Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng nhẫn niêm yết ở mức 76,15 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều.