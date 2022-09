Giá xuất cao su đi Ấn Độ cao hơn gần 300 USD/tấn so với sang Trung Quốc

Giá xuất khẩu trung bình cao su sang thị trường Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm đạt 1.771 USD/tấn.

Giá xuất khẩu trung bình cao su sang thị trường Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm đạt 1.771 USD/tấn, cao hơn so với giá xuất đi Trung Quốc gần 300 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến nửa đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu được 1,29 triệu tấn cao su, trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 9% về lượng và tăng 8,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 8, giá xuất khẩu trung bình mặt hàng cao su hạ 6,6% so với tháng trước và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1.516 USD/tấn.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 74,6% tổng lượng xuất khẩu, với 163.580 tấn, trị giá 241,07 triệu USD, tăng 20,3% về lượng và tăng 9,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc trong tháng 8 ở mức 1.474 USD/tấn, giảm 6,2% so với tháng trước và giảm 9,3% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 840.110 tấn cao su, trị giá 1,36 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng và tăng 8,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, 8 tháng đầu năm, Việt Nam cũng xuất khẩu sản phẩm cao su sang một số thị trường lớn khác như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Indonesia. Trong đó đáng lưu ý là xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ tăng mạnh 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu được 88.720 tấn cao su sang Ấn Độ, trị giá đạt 157,1 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình đạt 1.771 USD/tấn, cao hơn so với giá xuất đi thị trường lớn nhất Trung Quốc gần 300 USD/tấn và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Cao su SVR10 được xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ trong 8 tháng, chiếm 34,7% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ. Đứng thứ 2 là nhóm hàng SVR3L chiếm 28,9% và nhóm sản phẩm cao su RSS3 chiếm 11,7% tổng lượng xuất khẩu sang Ấn Độ.

8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su sang Ấn Độ tăng so với cùng kỳ năm trước như: SVR20 tăng 4%; SVR10 tăng 3,8%; Latex tăng 4,4%...