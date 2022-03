Sau Facebook, mạng xã hội TikTok đang khiến giới trẻ nghiện và dành quá nhiều thời gian.

Ngày nay, mạng xã hội đang phát triển rầm rồ, đặc biệt là giới trẻ khi hầu hết mỗi người đều sở hữu một chiếc smartphone có kết nối mạng. Chính vì thế, việc rời xa mạng xã hội gần như điều không thể và giới trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho ứng dụng video ngắn này.

Cửu Long, sinh viên năm 2 Đại học Lao động xã hội chia sẻ: "Trước đây, khi học cấp 3, mình dành nhiều thời gian cho Facebook bởi đây như là thế giới thứ 2 của mình. Mình có thể giao lưu, kết bạn, tìm kiếm mọi thông tin và Facebook cũng là nơi để thể hiện mức độ quan tâm của người khác với mình. Tuy nhiên, từ khi TikTok phát triển rầm rồ, mình ban đầu xe cho vui, nhưng ngày càng nghiện và dành hầu hết thời gian cho nó".

Theo SCMP, TikTok có thuật toán riêng để hiển thị video cá nhân hóa nhằm giữ chân người dùng lâu trên ứng dụng của họ. "Trên những ứng dụng khác, nhiều người có thể xem một số video nổi bật giống nhau, nhưng dữ liệu do thuật toán For You đề xuất với mỗi người là duy nhất và phù hợp với riêng cá nhân đó", TikTok giải thích trên blog.

Giới trẻ đang dành quá nhiều thời gian cho TikTok. Ảnh T.T.

Theo thống kê của Sensor Tower, TikTok trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store và Google Play trong năm 2021. Tính đến tháng 7/2021, TikTok đã chạm ngưỡng ba tỷ lượt tải xuống, cột mốc chỉ Facebook đạt được trước đó.

"Từ ngày dịch Covid-19, học sinh không thể đến trường dẫn đến tình trạng học online thường xuyên, tiếp xúc với điện thoại nhiều càng khiến chứng nghiện mạng xã hội gia tăng. Ngoài giờ học, con tôi thường xuyên dùng điện thoại sử dụng mạng xã hội và chúng làm gì trên đó thì khó kiểm soát. Tuy nhiên, tôi chắc chắn 1 điều con dành nhiều thời gian cho TikTok và thường làm theo những người nổi tiếng", chị Nga, phụ huynh học sinh chia sẻ.

Các chuyên gia cho rằng, việc dành quá nhiều thời gian cho TikTok sẽ khiến người dùng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng trên mạng xã hội này. Đối với trẻ em, xem TikTok quá nhiều có thể sẽ gây tâm lý bất ổn, khó kiểm soát hành vi.

"Nghe con nói trend giò đó hiện nay rất nhiều người dơ ngón tay trỏ và cái lên như khẩu súng để bắn rồi quay người lại như một người nổi tiếng trên TikTok. Thỉnh thoảng, con tôi cũng làm theo mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì", chị Nga nói thêm.

Theo TikTok, các chính sách của họ luôn lưu tâm đến sức khỏe của người trẻ tuổi và đang tìm cách cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nội dung họ xem, bao gồm cả việc có thể chặn nội dung độc hại.

Mặc dù vậy, với các mạng xã hội, ưu tiên luôn là lợi nhuận nên việc trông chờ vào sự thay đổi của các nền tảng này là điều không tưởng. Thay vào đó, các bậc cha mẹ nên kiểm soát con của mình tốt hơn để tránh chúng dành quá nhiều thời gian cho TikTok hay bất cứ mạng xã hội nào.