Gói thầu bảo hiểm công trình cầu Tứ Liên: Chủ đầu tư lý giải nguyên nhân đưa ra nhiều tiêu chí 'ngặt'

Dự án có tính chất phức tạp

Trước đó, chuyên trang tài chính nông nghiệp eTime đăng tải thông tin kiến nghị của nhà thầu tại Gói thầu 23/TP2-BH: Bảo hiểm công trình xây dựng, thuộc Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Nội dung kiến nghị này cho rằng yêu cầu tại hồ sơ mời thầu (E-HSMT) quá cao, có thể gây hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.

Trả lời kiến nghị của nhà thầu, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông Hà Nội (Ban QLDA Giao thông Hà Nội) cho biết, Gói thầu 23/TP2-BH cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình xây dựng cho Gói thầu 09/TP2-EPC và Gói thầu 10/TP2- QTCT, trong đó cầu chính Tứ Liên có tính chất phức tạp, là cầu dây văng hai mặt phẳng dây, cáp văng đan chéo, sơ đồ nhịp, hệ dầm thép có bề rộng lớn nhất tại thời điểm hiện nay, chiều cao trụ tháp lớn (tương đương cấp đặc biệt theo pháp luật xây dựng).

Phối cảnh cầu Tứ Liên

Với kiến nghị về việc lược bỏ tiêu chính về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu Bảo Minh, Ban QLDA Giao thông Hà Nội cho rằng việc đã trực tiếp giải quyết và xử lý tổn thất vật chất là yếu tố cần thiết để đánh giá nghiệp vụ kỹ thuật của nhà thầu bảo hiểm.

Bên cạnh đó, giai đoạn hiện nay, hệ thống hạ tầng giao thông của Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó có rất nhiều công trình cầu đường bộ được xây dựng trong cả nước đã được các chủ đầu tư tham gia công tác bảo hiểm công trình xây dựng.

Ngoài ra, E-HSMT cũng có quy định nội dung đánh giá về việc đã trực tiếp giải quyết và hoàn tất vụ việc xử lý tổn thất vật chất, bao gồm các thang điểm khác nhau tương ứng với số vụ việc xử lý tổn thất mà nhà thầu cung cấp; E-HSMT không yêu cầu phải đáp ứng mức điểm tối thiểu cho mục này.

Tính chất dự án phức tạp cũng là lý do Ban QLDA Giao thông Hà Nội đưa ra, khi yêu cầu tính chất tương tự là Hợp đồng bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ cấp đặc biệt. Theo lý giải, yêu cầu này nhằm đơn giản hóa tính chất tương tự và tạo tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Đối với tiêu chí này, kiến nghị trước đó của nhà thầu cho rằng mang tính đặc thù quá cao và giới hạn nghiêm ngặt về loại công trình. Trong khi đó, nhiều hợp đồng bảo hiểm cho công trình giao thông quy mô tương đương khác lại không được xem xét, điều này là không phù hợp với nguyên tắc đánh giá tương đương và làm giảm số lượng nhà thầu tiềm năng.

Do vậy, nhà thầu Bảo Minh kiến nghị Ban QLDA chỉnh sửa lại nội dung “Hợp đồng tương tự: Hợp đồng bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ cấp đặc biệt” theo hướng không giới hạn hợp đồng tương tự ở công trình giao thông cấp đặc biệt mà mở rộng đối với các hợp đồng xây dựng nói chung.

Khẳng định đảm bảo công bằng với nhà thầu

Đối với kiến nghị bên mời thầu nghiên cứu lược bỏ tiêu chí đánh giá nghiệp vụ mức quỹ dự phòng, nhằm mở rộng sự tham gia của các nhà thầu để đảm bảo có nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia. Theo nhà thầu Bảo Minh, hiện nay trên thị trường chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng đáp ứng toàn bộ tiêu chí này. Điều này chưa bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh tối thiểu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ban QLDA Giao thông Hà Nội cho biết, theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập, mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã giao kết.

Tại E-HSMT có quy định nội dung đánh giá về quỹ dự phòng nghiệp vụ của nhà thầu, bao gồm các thang điểm khác nhau đối với các mức quỹ dự phòng nghiệp vụ và không yêu cầu phải đáp ứng mức điểm tối thiểu cho mục này.



Mặt khác, tại Phụ lục III (Mức phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng) kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ cũng căn cứ tính chất công trình (loại công trình, cấp công trình) để xác định mức phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm.

Ban QLDA Giao thông Hà Nội khẳng định những yêu cầu tại E-HSMT được lập phù hợp với quy mô, tính chất tương tự của gói thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Do đó, đề nghị nhà thầu nghiên cứu kỹ các nội dung của E-HSMT đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để chuẩn bị E-HSDT cho phù hợp.