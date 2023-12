Hải Phòng: Năm 2023 GRDP đứng thứ 5 cả nước, sẽ nghiên cứu Đề án thành lập Khu thương mại tự do

Mục tiêu năm 2024, lãnh đạo Hải Phòng cho biết sẽ chủ động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió ngoài khơi. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đứng thứ 5 cả nước

Cục Thống kê TP. Hải Phòng đã công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2023 của TP. Hải Phòng. Năm 2023, Hải Phòng đứng trong tốp đầu của cả nước như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng thứ 5 và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) đứng thứ 9; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục, đứng thứ 2; thu nội địa đạt chỉ tiêu HĐND giao và vượt cao so với chỉ tiêu Trung ương giao; là điểm sáng của cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công; các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và phát huy hiệu quả.

GRDP của Hải Phòng năm 2023 tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước kế hoạch tăng (12,7-13%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,11%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,54%, đóng góp 6,39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 10,02%, đóng góp 3,57 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,83%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Cục Thống kê Hải Phòng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng năm 2023. Ảnh: An Ninh Hải Phòng

Khu vực công nghiệp - xây dựng, do những khó khăn từ suy giảm kinh tế toàn cầu, mặc dù các tháng cuối năm sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 11,82%, đóng góp 5,98 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực của tăng trưởng kinh tế với mức tăng 12,34%, đóng góp 5,88 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,32%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Cơ cấu nền kinh tế năm 2023 trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Cụ thể, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53,34%; khu vực dịch vụ chiếm 37,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,5%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 3,4%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 102.614,5 tỷ đồng, bằng 98,02% so với dự toán Trung ương giao và bằng 88,12% so với dự toán HĐND. Trong đó, thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 135,66% so với dự toán Trung ương giao và bằng 100% dự toán HĐND; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58.000 tỷ đồng, bằng 82,98% so với dự toán Trung ương giao và bằng 82,98% so với dự toán HĐND.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước đạt 36.897,4 tỷ đồng, bằng 130,51% dự toán Trung ương giao và bằng 93,28% so với dự toán HĐND thành phố giao; chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 34.808,2 tỷ đồng, bằng 129,79% so với dự toán Trung ương giao và bằng 92,88% dự toán HĐND thành phố.

Năm 2023, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố năm 2023 ước đạt 190.641,7 tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực vốn nhà nước có mức tăng cao nhất, tăng 31,36%, chiếm cơ cấu 14,90%; khu vực ngoài nhà nước tăng 8,46%, đây là khu vực có đóng góp nhiều nhất trong mức tăng trưởng chung với cơ cấu chiếm 50,97%; khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,15% so với cùng kỳ, chiếm cơ cấu 34,13%.

Năm 2023 (tính đến ngày 20/12/2023), Hải Phòng xếp thứ 2 cả nước với tổng số vốn FDI thu hút là 3,4 tỷ USD. Hiện, trên địa bàn thành phố có 933 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 28,9 tỷ USD.

Thành lập loạt cụm công nghiệp

Trong năm 2023 Hải Phòng đã thành lập các cụm công nghiệp như Dũng Tiến - Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo), Quang Phục (huyện Tiên Lãng), An Thọ (An Lão); tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo yêu cầu của Bộ kế hoạch và Đầu tư đối với 4 dự án thành lập Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu Công nghiệp Thủy Nguyên, Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3, khu công nghiệp Giang Biên 2. Khởi công dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu...

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là nhà đầu tư dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng; hiện đang thực hiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án.

Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các bến số 3,4,5,6 khu bến cảng Lạch Huyện; các bến số 9,10,11,12 đã có nhà đầu tư đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng Sân bay - giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Năm 2024: Nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do

Về mục tiêu năm 2024, Hải Phòng sẽ tập trung giải phóng mặt bằng và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ ở hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp như: khu công nghiệp Tiên Thanh, khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu...

Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch để sớm thành lập các khu công nghiệp mới: khu cônng nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3...

Chủ động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió ngoài khơi. Nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm logistics mới theo quy hoạch. Tập trung xây dựng các bến container số 3,45,6, hoàn thành trong năm 2024; khởi công và xây dựng các bến contaniner số 7,8.

Sẽ nghiên cứu các thủ tục đầu tư xây dựng các bến khởi động của cảng Nam Đồ Sơn và các bến khu vực sông Văn Úc.

Chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai -Hà Nội - Hải Phòng mới song song với tuyến đường bộ cao tốc Ha Nội - Hải Phòng kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải phòng và các khu bến cảnh Đình Vũ, Nam Đồ SƠn và Lạch Huyện.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng du lịch tại huyện Cát Hải: tuyến Cát treo 01 dây Phù Long - Cát Bà; sân Golf Xuân Đám, khu bến tàu và các công trình phục vụ di lịch tại khu vực Cái Bèo...

Xây dựng, phát triển các cụm liên kết sản xuất - chế biến tiêu thụ nông sản tại các địa phương có sản lượng nông sản lớn, thuận lợi giao thông lao động, logistics...