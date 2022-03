Hàng chục nghìn bộ kit test Covid-19 Trung Quốc bị QLTT Quảng Ninh thu giữ trong đêm

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng vừa phát hiện thu giữ 46.080 bộ kit test Covid-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 00 ngày 15/3/2022 tại khu vực đường Đào Duy Anh, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 2 - Cục Hải Quan tỉnh, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15c -33286. Đây là xe do ông Đỗ Văn Trường (sinh năm 1988), địa chỉ thôn Đường Hưng, xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng đang điều khiển đang chuẩn bị giao hàng.

Trên 46.000 bộ kit test Covid-19 Trung Quốc nhập lậu bị QLTT Quảng Ninh thu giữ trong đêm

Tại thời điểm khám xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 48 thùng đựng trong bao dứa, trong mỗi thùng có 960 kit test Covid-19, tổng số 46.080 bộ. Sản phẩm ghi xuất xứ Trung Quốc. Theo khai nhận ban đầu với cơ quan chức năng, ông Trường không xuất trình được hoá đơn, giấy tờ hợp pháp liên quan tới số hàng hoá nói trên.

Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá cùng phương tiện để phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, xác minh các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.