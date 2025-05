Hàng không "bội thu" trong 5 tháng đầu năm 2025

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy,, trong tháng 5/2025, sản lượng hành khách qua các sân bay trên cả nước đạt hơn 10 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4/2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt (tăng hơn 19%), khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt (tăng hơn 16%). Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt hơn 140 nghìn tấn, tăng hơn 11% so với tháng 5/2024.

Hành khách tại sân bay Nội Bài.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng thị trường vận tải hành khách đạt gần 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 4 triệu lượt và nội địa hơn 3 triệu lượt, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 121 nghìn tấn, tăng hơn 14%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển gần 5 triệu lượt khách trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng hơn 4% so với tháng 4/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, khách nội địa hơn 3 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa vận chuyển bởi các hãng đạt hơn 38 nghìn tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Theo thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt hơn 49 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 19 triệu lượt (tăng hơn 13%), khách nội địa đạt hơn 30 triệu lượt nhưng giảm hơn 8%.

Sản lượng hàng hóa qua cảng hàng không trong 5 tháng đạt 666 nghìn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tổng thị trường vận tải hàng không (bao gồm hãng trong và ngoài nước) đạt hơn 34 triệu lượt khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 19 triệu lượt (tăng hơn 13%), khách nội địa hơn 15 triệu lượt (giảm hơn 8%). Hàng hóa vận chuyển đạt hơn 568 nghìn tấn, tăng hơn 14%.

Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8 triệu lượt (tăng hơn 9%), khách nội địa hơn 15 triệu lượt (tăng hơn 8%). Sản lượng hàng hóa vận chuyển của các hãng đạt gần 189 nghìn tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024.