ABBANK hợp tác với SVF thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo và phát triển bền vững

Theo nội dung của thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong vòng 05 năm, ABBANK và SVF sẽ phối hợp triển khai các dự án hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới các nguồn lực và triển khai chương trình can thiệp để xây dựng và hình thành một cộng đồng đạt tới 10.000 tác nhân chuyển hóa.

Đây là những chủ doanh nghiệp, chuyên gia, người trẻ và những cá nhân có chung động lực sống, làm việc, cống hiến vì một Việt Nam phát triển vươn tầm và bền vững.

ABBANK và SVF ký Thỏa thuận hợp tác Chiến lược toàn diện, phối hợp triển khai cung cấp những hình thức hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp và các hộ gia đình, đặc biệt là tại các di sản làng nghề truyền thống, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, tạo sinh kế, đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Sứ mệnh của dự án hợp tác giữa ABBANK và SVF cũng như của 'cộng đồng tác nhân chuyển hóa' bám sát tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từ đó gia tăng nhận thức về sức mạnh của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động kiến tạo sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cá nhân thông qua cung cấp kiến thức, kỹ năng về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống; đồng thời tôn vinh và dưỡng trưởng tình yêu, trách nhiệm, sự tự hào đối với các giá trị văn hóa, di sản của dân tộc.

Với việc tập trung đầu tư vào con người, ABBANK và SVF kỳ vọng sẽ nuôi dưỡng và lan tỏa những tư duy xanh – sáng tạo, hành động tích cực cho xã hội và môi trường, đồng thời hướng tới việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản – đặc biệt là di sản làng nghề truyền thống. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa và các làng nghề truyền thống tạo nên một nguồn tài nguyên văn hóa vô giá, là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ cung cấp các hình thức hỗ trợ đa dạng, thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, tạo sinh kế, đóng góp vào sự phát triển chung của Đất nước.

Dự kiến, hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa ABBANK và SVF sẽ được khởi động trong quý II/2025 tập trung vào các làng nghề truyền thống tại Huế, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy kinh tế xanh tại địa phương, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa công nghiệp và sáng tạo.

Hợp tác chiến lược này nằm trong lộ trình thực thi chiến lược phát triển bền vững – một trong 05 nhiệm vụ trọng tâm của ABBANK trong năm 2025. Theo đó, ABBANK thực hiện thúc đẩy đổi mới thông qua việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững tuân theo tiêu chuẩn ESG, ưu tiên yếu tố Xã hội (S) như nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện chính sách đãi ngộ cho CBNV và mở rộng các hoạt động hướng đến cộng đồng, góp phần tạo dựng một môi trường tài chính toàn diện và trách nhiệm.

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ tại Lễ ký kết: “Là một giá trị cốt lõi thuộc trụ cột Social (Xã hội) trong khuôn khổ ESG, phát triển con người bền vững (đầu tư dài hạn vào năng lực, sức khỏe, giáo dục và hạnh phúc tổng thể) luôn là một trọng tâm được ABBANK dành nhiều tâm huyết và ưu tiên.

Hợp tác chiến lược giữa ABBANK và SVF là một trong những minh chứng rõ nét cho cam kết này cũng như cho tinh thần phụng sự khách hàng – phụng sự cộng đồng mà ABBANK đang theo đuổi.”

Phát biểu về sự kiện hợp tác cùng ABBANK, bà Nguyễn Nhã Quyên – Giám đốc Vận hành SVF cũng cho biết: “SVF và ABBANK chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển bền vững, đó là việc đặt trọng tâm vào chuyển hóa con người, từ đó mới tiến tới chuyển hóa Đất nước.

Dự án hợp tác song phương đặt nền tảng cho một tương lai nơi con người sống hạnh phúc, hài hòa với môi trường. Mỗi cá nhân được trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia tích cực vào cuộc cách mạng 4.0, đồng thời góp phần xây dựng các mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi cá nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm và tình yêu, niềm tự hào với di sản văn hóa dân tộc trở thành nhân tố thay đổi tích cực cho xã hội, môi trường và sự phát triển của Việt Nam”.

Trước đó, tháng 11/2024, ABBANK đã chính thức khởi động dự án triển khai ESMS nhằm hỗ trợ ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp quản trị hiệu quả các rủi ro môi trường và xã hội.

Trước đó, công tác thực thi chiến lược phát triển bền vững đã được ABBANK khởi động từ tháng 11/2024 với việc triển khai dự án “Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội” (Environmental and Social Management System - ESMS) dành riêng cho nghiệp vụ Tài trợ Thương mại.

Tháng 01/2025, ABBANK chính thức thành lập Uỷ ban Chiến lược Phát triển bền vững ESG với sự tham gia của các nhân sự cấp cao, có tầm nhìn sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng.

Cùng nằm trong chiến lược phát triển bền vững, ABBANK cũng tập trung tăng cường các giải pháp tài chính linh hoạt, hiệu quả dựa trên am hiểu khách hàng, thực hiện số hóa Ngân hàng một cách toàn diện, và những chiến dịch chung tay cùng cộng đồng vì một tương lai Việt Nam phát triển và bền vững.

Song song, ABBANK cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực trên thị trường thông qua rất nhiều các chiến dịch chung tay cùng cộng đồng vì một tương lai Việt Nam phát triển và bền vững: dự án trồng rừng “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” từ năm 2021 - 2025 góp phần chống sạt lở, xói mòn, tạo sinh kế cho người dân; hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi; xây dựng công trình giáo dục trọng điểm cho học sinh vùng cao; đóng góp ngân sách xây nhà cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt…

Thông tin thêm:



1. Về ABBANK:



ABBANK được thành lập ngày 13/05/1993, với tầm nhìn trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.ABBANK luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm; phát triển các sản phẩm dịch vụ giải pháp tài chính tiện ích, hiệu quả và linh hoạt; nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc với mạng lưới giao dịch gồm 165 điểm tại 34 tỉnh/thành.Trên hành trình gần 32 năm thành lập và phát triển, ABBANK luôn theo đuổi giá trị hạnh phúc trong văn hóa doanh nghiệp và chủ trương đồng hành cùng khách hàng, mang tới các gói giải pháp tài chính phù hợp và trải nghiệm hạnh phúc cho khách hàng, đối tác trên tinh thần am hiểu, “phụng sự khách hàng – phụng sự cộng đồng”. ABBANK là ngân hàng duy nhất trong số 40 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của Saigon Times CSR 2024.



2. Về SVF:



SVF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2014 với tầm nhìn “Khát khao một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới bằng công nghệ Việt” và sứ mệnh "For you, For Vietnam". SVF tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, góp phần vào tương lai bền vững của quốc gia SVF đóng góp vào phát triển bền vững bằng cách khơi gợi tình yêu và sự tự hào với giá trị văn hóa, di sản dân tộc, tạo động lực, đồng thờicung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cùng nền tảng hỗ trợtiếp cận các nguồn lực để cá nhân, doanh chủ, chuyên gia và người trẻ xây dựng, vận hành các doanh nghiệp sáng tạo và bền vững. Những nỗ lực này nhằm tạo ra các mô hình kinh doanh bền vững, việc làm chất lượng cao và nâng tầm đời sống cộng đồng.