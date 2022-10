HDBank báo lãi trước thuế hơn 8.016 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. An toàn vốn đạt 15,3% thuộc những ngân hàng cao nhất và cao gần gấp 2 lần so với yêu cầu tối thiểu 8%.

HDBank ghi nhận toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cao trong quý III. Hoạt động bán lẻ, SME, tài chính tiêu dùng tăng tốc mạnh mẽ. Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022 của HDBank Trong quý III/2022, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 5.400 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.169 tỷ đồng, cả 2 đều tăng trưởng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. HDBank giải trình cho việc Lợi nhuận sau thuế quý này tăng trưởng mạnh là do: Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đa dạng hoá thu nhập, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động. Thu nhập từ lãi và ngoài lãi đều tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, chuyển đổi số góp phần làm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí hoạt động được tối ưu, giúp hệ số chi phí/ tổng thu nhập hoạt động đạt 37%, tốt hơn mức 39% tại ngày 30/9/2021. Các chi phí khác cũng được kiểm soát tốt. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao. Đáng chú ý, mảng kinh doanh ngoại hối tại HDBank ghi nhận tăng trưởng đột biến gấp 2,3 lần cùng kỳ mang về gần 200 tỷ đồng. Cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh hơn 21%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 13,4%. Song, ở chiều ngược lại, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều ghi nhận sụt giảm lần lượt 85% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Tại 30/9/2022, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt trên 353 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ khách hàng tăng 13,4% so với 31/12/2021 và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tiền gửi toàn ngành. Dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 252 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%. Nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,1%. Danh mục tín dụng hướng tới các lĩnh vực ưu tiên, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp nông thôn, sản xuất chế biến, tài trợ chuỗi cung ứng, hộ gia đình tiểu thương, năng lượng tái tạo. Phân tích chất lượng nợ cho vay 9 tháng đầu năm của HDBank Mảng bán lẻ và tài chính tiêu dùng cho thấy sức bật mạnh mẽ hậu đại dịch. Sau 9 tháng, số lượng khách hàng tăng hơn 1,5 triệu, đạt 14 triệu khách hàng. Tiền gửi khách hàng cá nhân vượt 123 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với 31/12/2021. Dư nợ khách hàng cá nhân cũng tăng 27% so với đầu năm, khẳng định vị thế của HDBank trong top ngân hàng bán lẻ dẫn đầu. Tăng trưởng cho vay tiêu dùng tại HD SAISON đạt 25%, phù hợp chỉ tiêu ngân hàng nhà nước giao. Song song với đó, mảng thẻ và dịch vụ của HDBank cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 1.024 tỷ đồng, chưa bao gồm phí bảo hiểm tại công ty tài chính HD Saison (đạt hơn 550 tỷ đồng), và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Các dịch vụ khác như thanh toán, mua bán ngoại tệ…cùng tăng trưởng cao. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: "Chưa bao giờ HDBank đạt được những chỉ số tốt như vậy" Tại buổi Hội nghị nhà đầu tư trực tuyến tổ chức chiều 26/10, bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank đánh giá: “Đó là những con số hết sức phấn khởi với nhà đầu tư. Chưa bao giờ HDBank đạt được những chỉ số tốt như vậy, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang trải qua nhiều biến động”. Theo Phó chủ tịch thường trực HDBank, đây là kết quả kinh doanh ba quý tốt nhất mà HDBank đạt được, đặc biệt các chỉ tiêu về an toàn có những bước phát triển đột phá Ngoài ra Ngân hàng còn đang triển khai áp dụng đầy đủ chuẩn Basel III vào quản trị. Mới đây cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 cùng nhận định tích cực về chất lượng tài sản tốt, hiệu quả hoạt động cao và dự trữ thanh khoản dồi dào. Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, HDBank sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm, tiếp tục khẳng định năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững song song với tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, giá cổ phiếu HDB tăng 4,08% (tương ứng tăng 650 đồng). Hiện đang ở mức 16.600 đồng/ cổ phiếu.

