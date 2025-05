HDBank chốt phát hành tối đa 100 triệu USD trái phiếu ra quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank; HoSE: HDB) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2025

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế với tối đa 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động tối đa 100 triệu USD.

HDBank sẽ chào bán trái phiếu làm 2 đợt, mỗi đợt 50.000 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 50 triệu USD.

Trong đó đợt 1 dự kiến chào bán trong quý II/2025 và đợt 2 dự kiến chào bán muộn nhất trong quý III/2025.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu sẽ được phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (dự kiến từ Mỹ và Hà Lan) và không niêm yết ở nước ngoài.



Về hình thức thanh toán, HDBank sẽ thanh toán tiền gốc 03 lần vào ngày 15 khi tròn 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng kể từ thời điểm phát hành. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần vào ngày 15 của tháng đó.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn tín dụng để tài trợ/tái tài trợ cho các dự án đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khung tài chính bền vững và các văn bản khác có liên quan của ngân hàng theo từng thời kỳ.

Chi tiết phương án sử dụng vốn của HDBank.

Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này, HDBank cho biết, số vốn thu được từ đợt 1 sẽ được dùng để cho vay thương mại xe taxi điện và đợt 2 sẽ được sửa dụng để cho vay dự án năng lượng tái tạo, cho vay xây dựng công trình xanh và cho vay cải tiến hiệu quả năng lượng.

Liên quan đến trái phiếu, ngân hàng này cũng đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3, ngân hàng thông báo đã phát hành xong 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 5.000 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu HDBC7Y253201 có giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y253301 cũng trị giá 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

HDBank được chấp thuận chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết thúc thời gian chào bán đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong quý II/2025. Trong đợt 2, HDBank sẽ phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.

Trong quý I/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.355 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.



Tại thời điểm 31/03/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 711.311 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; tiền gửi khách hàng đạt 465.321 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 449.901 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.



Cũng liên quan tới HDBank, nhà băng này công bố loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, HDBank miễn nhiệm chức Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Quốc Thanh từ ngày 13/5. Lý do là bởi ông Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách chiến lược phát triển Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD (HD Financial Group).



Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Hữu Đặng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc kể từ ngày 13/5.