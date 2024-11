HDBank triệu tập Đại hội cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; HoSE: HDB) đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để thông qua các kế hoạch nhân sự chiến lược.

Cụ thể, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12/2024 để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường. Thời gian họp dự kiến tổ chức vào ngày 8/1/2025 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại TP.HCM để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cổ đông tham gia.

Dù nội dung cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức nhưng dự kiến tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT HDBank sẽ trình cổ đông kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Nguồn: HDBank.

Hội đồng quản trị HDBank hiện gồm 7 thành viên. trong đó: ông Kim Byoungho đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập; bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT; ông Lưu Đức Khánh và ông Nguyễn Thành Đô, ông Nguyễn Hữu Đặng cùng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Phạm Quốc Thanh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Mạnh Dũng - Thành viên HĐQT độc lập.

Cơ cấu HĐQT của HDBank hiện tại. Nguồn: HDBank.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDBank báo lãi trước thuế đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của HDBank là 629.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Huy động vốn 559.000 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 412.000 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.