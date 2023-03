HĐQT Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 "đi lùi"

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) dự trình cổ đông trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận "đi lùi" và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 12%.

HĐQT Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM lên kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" ngay sau kết quả kinh doanh năm 2022 đạt mức cao kỷ lục

HĐQT CII dự trình cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tới đây với kế hoạch kinh doanh thận trọng. Cụ thể, doanh thu dự kiến đạt 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 36% so với kết quả năm 2022.

Trước đó, CII công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với 5.755 tỷ đồng doanh thu - tăng gần 3.000 tỷ so với năm 2021 và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động (vượt con số 5.400 tỷ của năm 2020).

Bên cạnh đó, về phương án phân phối lợi nhuận, CII dự định trình cổ đông thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% và chia cổ tức năm 2022 là 12% bằng tiền mặt.

Trong quý IV/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 192,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 43,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ gần 368 tỷ đồng.

CII đã "vượt đích" kế hoạch lợi nhuận dù chưa hoàn thành xong kế hoạch doanh thu năm 2022

Kết quả kinh doanh 4 năm gần đây và kế hoạch năm 2023

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 274,5% so với cùng kỳ, lên 302,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 34,3%, lên 233,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23%, về 352,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12%, lên 156,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng, tăng 101,2% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 896 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 242,1 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, CII mới chỉ hoàn thành được 78% kế hoạch doanh thu nhưng đã "vượt đích" kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu CII giảm 300 đồng về 13.500 đồng/cổ phiếu.