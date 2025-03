Hé lộ 5 "ông lớn" quan tâm gói thầu 1.474 tỷ đồng thuộc dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương có chiều dài hơn 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đây là cao tốc đầu tiên kết nối TPHCM với Bình Dương, Bình Phước và tiếp tục liên thông với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành để kết nối lên Tây Nguyên.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự án Xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước có tổng mức đầu tư 1.474 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Mới đây, gói thầu Xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước vừa được mở thầu thu hút 5 nhà thầu tham dự.

Theo Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có giá dự thầu (sau giảm giá 8,6%) thấp nhất là 732,28 tỷ đồng (giảm 147,753 tỷ đồng so với giá dự toán), thấp hơn 134,175 tỷ đồng so với nhà thầu có giá dự thầu cao nhất - Liên danh do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự thầu 866,455 tỷ đồng (đã giảm giá 5%).

Đối với 3 nhà thầu còn lại, giá dự thầu lần lượt từ thấp đến cao là Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là 800,693 tỷ đồng; Liên danh do Công ty TNHH Đồng Thuận Hà đại diện là 804,062 tỷ đồng (đã giảm giá 5,92%); Liên danh do Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong đại diện là 836,099 tỷ đồng.

Không chỉ có giá dự thầu cạnh tranh nhất, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải còn thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất là 470 ngày. Các nhà thầu còn lại là 480 ngày (bằng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu).

Trước đó, gói thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu để sửa đổi hồ sơ mời thầu.

