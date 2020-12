Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS trên Peugeot 2008 có gì đặc biệt?

Peugeot 2008 mới ra mắt đã tạo được sức hút đặc biệt nhờ thiết kế ấn tượng, mức giá hợp lý cùng công nghệ an toàn cao cấp với hệ thống hỗ trợ nâng cao ADAS.

Yếu tố tích hợp các công nghệ điện tử giúp tăng sự thoải mái và an toàn cho người ngồi bên trong là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng xe.

Nếu như các biện pháp an toàn thụ động như túi khí hay dây đai an toàn chỉ phát huy tác dụng khi xe gặp sự cố, thì những trang bị an toàn chủ động như hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS (Advanced Driver-Assistance System) giúp phát hiện và hỗ trợ giảm thiểu các nguy hiểm có thể xảy ra.

Hệ thống ADAS hoạt động dựa trên các thông tin có được từ camera đa tính năng trên kính lái kết hợp với các cảm biến được đặt trước và sau xe. Nhờ những thông tin được cung cấp về tình trạng giao thông xung quanh phương tiện, ADAS có khả năng phát hiện các nguy hiểm tiềm ẩn, từ đó đưa ra cảnh báo cũng như chủ động can thiệp trong trường hợp người lái bị mất tập trung.

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS trên Peugeot 2008 tạo được ấn tượng tốt.

Các tính năng nổi bật của ADAS trên Peugeot 2008 có thể kể đến như hệ thống phanh an toàn chủ động, nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung và cảnh báo điểm mù chủ động.

Nhận diện biển báo tốc độ là tính năng được nhiều lái xe yêu thích nhờ khả năng nhận diện và thông báo tốc độ cho phép trên đoạn đường đang di chuyển. Đặc biệt, hệ thống này còn có khả năng gợi ý cho người lái cài đặt mức tốc độ giới hạn (Speed Limiter) cũng như thiết lập hệ thống ga tự động (Cruise Control) dựa theo tốc độ cho phép.

Đối với tính năng cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường trên Peugeot 2008, hệ thống sẽ phát ra các tín hiệu cảnh báo cũng như tác động lực vô lăng nếu phát hiện người lái di chuyển lệch làn mà không bật đèn báo rẽ trong dải tốc độ 65-180 km/h. Tính năng này giúp người lái điều khiển xe thoải mái và an toàn hơn, cũng như luôn đảm bảo phương tiện luôn nằm trong làn đường cho phép.

Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động giúp hành trình của người dùng an toàn hơn.

Tương thích với tính năng hỗ trợ giữ làn đường là hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động. Trong trường hợp người lái bật đèn báo rẽ để chuyển vào làn có phương tiện trong vùng điểm mù, hệ thống cảnh báo sẽ tác động lực vào tay lái để ngăn chặn người điều khiển xe đánh lái về hướng có phương tiện trong vùng điểm mù. Hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động được kích hoạt ở dải tốc độ 65-140 km/h.

Khi tốc độ trên 65 km/h, camera phía trước sẽ hoạt động liên tục để nhận biết các biểu hiện mất tập trung của người lái như chao đảo hay lái xe ra khỏi làn đường. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu mất tập trung, hệ thống ADAS sẽ tự động phát ra các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh đến người lái. Đặc biệt, Peugeot 2008 được trang bị tính năng phanh an toàn chủ động, vốn chỉ được tìm thấy trên các mẫu xe châu Âu cao cấp.

Tính năng phanh an toàn chủ động hoạt động dựa vào camera trên kính chắn gió nhằm phát hiện người hoặc phương tiện, hệ thống sẽ tự động đo khoảng cách từ xe đến vật cản để tính toán khả năng xảy ra va chạm. Trong trường hợp nhận biết phương tiện có khả năng va chạm với vật cản, ADAS sẽ gửi tín hiệu cảnh báo đến người lái và chủ động phanh giúp xe dừng trước vật cản trước khi người lái đạp phanh.

Bên cạnh hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, Peugeot 2008 vẫn có các trang bị hỗ trợ tiêu chuẩn như 6 túi khí quanh xe, camera lùi góc rộng 180 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau. Không dừng lại ở đó, mẫu SUV này còn có các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) hay cân bằng điện tử (ESP). Các hệ thống kể trên tuy khó có thể cảm nhận được trong quá trình vận hành, nhưng đây lại là những phao cứu sinh cần thiết ở những tình huống nguy hiểm.

Peugeot 2008 là mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong phân khúc SUV đô thị.

Có thể nói Peugeot 2008 là mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong phân khúc SUV đô thị nhờ những ưu điểm vượt trội về công nghệ an toàn, cùng với đó là khoang nội thất được thiết kế thông minh tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi trong xe. Phong cách thiết kế SUV giúp cho Peugeot 2008 dễ dàng chinh phục mọi điều kiện vận hành từ đô thị cho đến những đoạn đường gồ ghề.