Him Lam Land bất ngờ đổi tên

Him Lam Land thuộc Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh bất ngờ đổi tên thành Truong Son Land Corporation

Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa công bố với đối tác về việc đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Trường Sơn (Truong Son Land Corporation).

Người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn là ông Nguyễn Ngọc Thủy. Địa chỉ trụ sở chính của công ty vẫn nằm tại số 152/1A đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Công ty cho biết: "Việc thay đổi tên công ty nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu của công ty, do đó sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận mà các bên đã ký kết trước đây. Toàn bộ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật".

Him Lam Land được thành lập vào tháng 1/2008, là thành viên của Tập đoàn Him Lam do ông Dương Công Minh sáng lập. Doanh nghiệp là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như Him Lam Tân Hưng, Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An… tại TPHCM; Him Lam Vạn Phúc, Him Lam Vĩnh Tuy tại Hà Nội…

Dữ liệu cho thấy, vốn điều lệ của Him Lam Land vào cuối năm 2017 ở mức 1.700 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Him Lam Land từng gây xôn xao khi chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu hơn 21% vốn điều lệ của DIC Corp (DIG). Sau khi cổ phiếu DIG tăng mạnh, Him Lam Land đã lần lượt thoái vốn khỏi DIG từ cuối tháng 8/2021 đến tháng 5/2022 và việc này được đánh giá đã giúp công ty kiếm được khoản lợi nhuận khủng.

Tháng 6/2023, Him Lam Land đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, nâng sở hữu từ 0% lên 7,6% vốn điều lệ. Tuy nhiên chỉ sau đó hơn 1 tháng, công ty này lại bán ra 980.000 cổ phiếu SGN để giảm sở hữu từ 7,6% về còn 4,7% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn tại SGN.

Năm 2022, Him Lam Land công bố lợi nhuận đạt 2.380 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ đạt hơn 171 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 2.144 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 1.700 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 16.943 tỷ đồng trong khi tổng nợ phải trả là 14.798 tỷ đồng, giảm lần lượt 30% và 32,5% so với thời điểm cuối năm 2021.