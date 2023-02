Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngày 17/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2023 với sự tham gia lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện hơn 200 doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương những nỗ lực của Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp trong việc vượt khó khăn, nỗ lực phục hồi du lịch hậu Covid-19.



Ngành du lịch Khánh Hòa đang dần hồi phục và đón khách quốc tế trở lại. Ảnh: C.T

Để hỗ trợ du lịch phục hồi và phát triển bền vững, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp sớm phục hồi hoạt động du lịch, lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp cần sáng tạo, nhanh nhạy trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động thu hút thị trường khách quốc tế trong thời gian nhanh nhất.

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, năm 2022, Khánh Hòa đón 2,57 triệu lượt khách lưu trú, tăng 113,83% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ; với 6.158 nghìn ngày khách, tăng 179,03% so kế hoạch và gấp 3,64 lần so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 300 nghìn lượt khách, tăng gấp 7,4 lần so kế hoạch và gấp 12 lần so cùng kỳ; với 1,252 triệu ngày khách, tăng 5,6 lần so kế hoạch và gấp 10,11 lần cùng kỳ.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đóng góp cho chương trình hành động du lịch Khánh Hòa năm 2022. Ảnh: X.H

Năm 2023, ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Dịp này, Bộ VHTTDL đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng Bằng khen các tập thể và cá nhân đã đóng góp cho Chương trình hành động du lịch Khánh Hòa năm 2022.