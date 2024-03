Tại Quyết nghị, HĐQT Hòa Phát thông qua trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, lần lượt 17% và 46% so với thực hiện trong năm 2023.

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Dự kiến, Hòa Phát sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 11/4/2024 tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tại quyết nghị, HĐQT Hòa Phát thông qua trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất Tập đoàn 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện trong năm 2023.

Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024 Hòa Phát dự trình cổ đông.

Trong năm 2023, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 6.800 tỷ đồng. Theo tờ trình, dự kiến Hòa Phát sẽ sử dụng 340 tỷ đồng trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi, 68 tỷ đồng để trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Phần còn lại sau khi đã trích lập các quỹ sẽ là 6.392 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Về kế hoạch năm 2024, Hòa Phát dự định trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng Ban điều hành và Ban điều hành các công ty thành viên. Hòa Phát cũng dự kiến chia cổ tức 10%.

Đáng chú ý, HĐQT cũng thông qua trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 (thưởng cổ phiếu). Theo đó, Hòa Phát dự kiến phát hành phát hành gần 581,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành là 10% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu).



Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp là 63.962 tỷ đồng, với gần 6,4 tỷ cổ phiếu lưu hành. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần 3.212 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị 2.603 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hòa Phát cung cấp 518.000 tấn thép cho thị trường trong tháng 2

Trong tháng 2/2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 690.000 tấn thép thô, tương đương tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cung cấp ra thị trường đạt 518.000 tấn, giảm 19% so với tháng đầu năm.

Sản lượng tiêu thụ thép Hòa Phát giảm chủ yếu do rơi vào đợt nghỉ Tết nguyên đán kéo dài, kết hợp với nhu cầu thị trường chung chưa được cải thiện. Thép xây dựng, thép chất lượng cao ghi nhận 212.000 tấn, giảm 42% với tháng 1/2024. Hòa Phát còn cung cấp hơn 38.000 tấn phôi thép cho thị trường trong và ngoài nước, trong đó xuất khẩu đóng góp 25.000 tấn.



Thép HRC đạt 266.000 tấn, giảm 3% so với tháng 1 vừa qua, chủ yếu do thị trường xuất khẩu giảm so với tháng đầu năm. Thị trường nội địa vẫn ghi nhận tăng sản lượng ở cả 3 miền.

Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp ra thị trường 41.000 tấn ống thép, 32.000 tấn tôn mạ, giảm lần lượt 15% và 5% so với tháng đầu năm.

Lũy kế 2 tháng vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,38 triệu tấn thép thô, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 1,15 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.