Hơn 300 thương hiệu lớn nhất EU, Hàn, Nhật sẽ "ra mắt" người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 7

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7 tới đây, sẽ có đoàn khoảng 350 doanh nghiệp lớn, các thương hiệu xuất sắc của thế giới từ EU, Nhật, Hàn Quốc sang Việt Nam quảng bá, bắt tay với doanh nghiệp Việt cùng khai thác thị trường.

Cụ thể, theo thông tin của ban tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu và Lễ Công bố Thương hiệu xuất sắc toàn cầu 2023, các doanh nghiệp EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Malaysia, Thái Lan, Singapore sẽ sang Việt Nam để trao đổi kế hoạch hợp tác đầu tư, khai thác với doanh nghiệp Việt và các thị trường FTAs thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.



Việt Nam là chủ nhà của diễn đàn lớn của hàng trăm thương hiệu toàn cầu EU, Nhật, Hàn... trong tháng 7 tới đây.

Theo đánh giá, đây là sự kiện trọng điểm của năm 2023 quy tụ nhiều thương hiệu lớn về sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng, cùng công nghệ, thực phẩm. Là cơ hội lớn đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng giao lưu, hợp tác kết nối đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Việt Nam với sức hút thị trường tiêu thụ hơn 100 triệu dân đã và dân số trẻ đã và đang trở thành địa điểm lý tưởng cho các bên tổ chức hội nghị, diễn đàn hợp tác, chào hàng. Lần này, Việt Nam được chọn là chủ nhà của lễ công bố các sự kiện liên quan của Diễn đàn vì tầm quan trọng đặc biệt của nền kinh tế mở, hồi phục nhanh, ổn định và nhiều dư địa lớn của khu vực ASEAN, châu Á.

Với thị trường rộng mở, chuyển dịch nhanh chóng sang dịch vụ và thương mại, các thương hiệu tiêu dùng, sản xuất, dịch vụ chất lượng hàng đầu thế giới sẽ tìm kiếm kế hoạch hợp tác "cùng thắng" để khai thác hiệu quả thị trường nội địa, đẩy mạnh xu hướng tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu và sản phẩm xuyên biên giới mà Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các sự kiện liên quan sẽ diễn ra như vinh danh các hạng mục: TOP 5/TOP 10/TOP 20/TOP 50/TOP 100 thương hiệu xuất sắc toàn cầu 2023, TOP 20 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023, nhà lãnh đạo xuất sắc Toàn Cầu 2023; sản phẩm – dịch vụ chất lượng toàn cầu 2023, nhãn xanh toàn cầu 2023… của các nền sản xuất lớn và cả của Việt Nam.



Theo Bộ Công Thương, Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022.

Cụ thể, báo cáo từ Brand Finance cho thấy, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng 29,1% so với năm 2019, đạt mức 319 tỷ USD; năm 2021 tăng 21,6% so với năm 2020 (388 tỷ USD); năm 2022 tăng 11,1% so với năm 2021 (431 tỷ USD).

Việt Nam được biết tới là nước có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia nhanh nhất thế giới, nhưng theo các chuyên gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ tập trung trong nước, ít được biết tới ở thị trường nước ngoài. Điều này đem tới những thiệt thòi về giá trị cho hàng Việt khi xuất khẩu.

Do vậy, sự kiện trên sẽ là nơi phù hợp và thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về các giải pháp cụ thể tháo gỡ các khó khăn hiện hành cũng như trao đổi chi tiết về những cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển số mới, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu, góp phần tích cực và sự phát triển bền vững và xanh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Được biết, đây là sự kiện tổ chức thường niên hàng năm và Việt Nam đảm nhiệm vai trò tổ chức nhằm đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu đối với doanh nghiệp có chiến lược phát triển thương hiệu toàn cầu, văn hóa sáng tạo của thương hiệu toàn cầu, thương hiệu đầu ngành, có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được sản xuất, kinh doanh và đang lưu hành trên toàn thế giới.