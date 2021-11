Hơn 66.000 học sinh Bình Định không thể đến trường do lũ lớn chia cắt

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, không cho người và phương tiện đi lại trên các điểm nước ngập sâu, gây chia cắt, ở các điểm cầu tuyệt đối không cho người dân vớt củi khi có lũ về.

Chiều 30/11, hàng nghìn hộ dân các xã cánh Bắc huyện Hoài Ân và nhiều xã vùng hạ du sông Kôn thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bị nước lũ cô lập, nhiều vùng ngập sâu trên 1m.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, địa phương này đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ.

Cụ thể, bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) trong lúc đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết thì bị cuốn trôi, đến 15h ngày 29/11 đã tìm thấy thi thể. Đã có hơn 66 nghìn học sinh của tỉnh không thể đến trường do lũ lụt.

Nhiều nhà dân ở huyện Tuy Phước, Bình Định bị ngập do mưa lũ. Ảnh: TB.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại huyện Phù Cát có 1.568 nhà dân bị ngập, đường giao thông xã Cát Tiến, Cát Chánh bị chia cắt, huyện Tuy Phước 10.799 nhà dân bị ngập ở các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước và thị trấn Diêu Trì.

Thị xã An Nhơn có 2.712 nhà dân bị ngập, hầu hết các vùng, khu vực bị ngập nước do đường giao thông làm chia cắt cục bộ khoảng hơn 3.000 hộ dân, 37 tràn bị ngập.

Còn tại TP.Quy Nhơn, 1.330 hộ/5.000 nhân khẩu ở phường Trần Quang Diệu bị ngập, Quốc lộ 1A ngập từ 0,4-0,6m tại đoạn giao nhau đường Lạc Long Quân với đường Trần Quốc Hoàn ở phường Trần Quang Diệu, ngập đường Hùng Vương, đường Điện Biên Phủ đoạn giáp với Quốc lộ 19 mới, nước qua tràn ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ.

Nước lũ bủa vây khu dân cư ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Ảnh: TB.

Theo người dân địa phương, nước lũ hiện đang tiếp tục tràn về khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vườn tược, nhà dân bị ngập sâu, nhiều nơi chia cắt.

Huyện Hoài Ân đang gánh chịu thiệt hại nặng nề với 21,5ha lúa gieo sạ, 32,5ha hoa màu, 22ha cây ăn quả, 45ha cây dâu tằm bị ngập úng, 7,3ha sa bồi thủy phá, 1.250 con gà, vịt bị cuốn trôi;3,2 tấn lúa bị ướt; 13.200m kênh mương, 3.870 m bờ sông, suối bị sạt lở; hệ thống nước sinh hoạt tự chảy xã Đak-mang, Ân Sơn và Ân Hảo Tây bị bồi lấp, sạt lở nhiều đoạn; 2.900m đường giao thông liên xã bị xói lở.

Đường biến thành sông, nhiều nơi ngập nặng. Ảnh: TB.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc cho biết, mưa lớn khiến lũ ở thượng nguồn đổ về mạnh, đã gây ngập lụt 4 xã cánh Bắc huyện này, gồm: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín.

Ước tính sơ bộ vào chiều nay có trên 1.000 nhà dân bị ngập nặng, cô lập. Nhiều vùng dân cư bị ngập sâu trên 1m nước.

Người và xe máy được tăng bo trên xe tải qua những đoạn ngập nặng. Ảnh: TB.

Chính quyền huyện Hoài Ân đã chỉ đạo các xã và cử các lực lượng chức năng đến những nơi bị ngập để cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Tại các khu vực cầu đường bị nước lũ ngập sâu, đã có lực lượng túc trực không cho người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Tại những điểm ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng sẽ rà soát và sơ tán người dân đến nơi an toàn.