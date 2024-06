Huy động vốn toàn tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm ước được 125.380 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 6/2024, huy động vốn toàn tỉnh Khánh Hòa ước được 125.380 tỷ đồng, tăng 5.570 tỷ đồng.

Ngày 28/6, theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 6/2024, huy động vốn toàn tỉnh ước được 125.380 tỷ đồng, tăng 5.570 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 4,65%) so với đầu năm và tăng 9.455 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 8,16%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 120.940 tỷ đồng, tăng 6,97% so với cùng kỳ năm trước; huy động bằng ngoại tệ đạt 4.440 tỷ đồng, tăng 55,19%.

Các tổ chức tín dụng triển khai cho khách hàng vay vốn. Ảnh: CTV

Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 ước đạt 131.595 tỷ đồng, tăng 654 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 0,5%) so với đầu năm và tăng 12.389 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 10,39%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam đạt 124.385 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 17,49% so với cùng kỳ.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm ước đạt 91.836 tỷ đồng, tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của các chi nhánh tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 4 là 1,74%, trong ngưỡng an toàn. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng; thực hiện tốt các chương trình tín dụng; tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.