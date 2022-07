Hyundai Tucson 2023 ra mắt Philippines, giá rẻ hơn Việt Nam, liệu có ngon?

Hyundai Tucson 2023 thế hệ mới vừa được ra mắt Philippines với giá bán hấp dẫn, mẫu Crossover này hiện vẫn là hàng "hot" trong phân khúc và nhận được sự quan tâm của cộng đồng người dùng ở nhiều thị trường.

Việt Nam may mắn là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Hyundai Tucson thế hệ mới mở bán. Tiếp sau nước ta, Hyundai Tucson 2023 vừa trình làng tại Philippines và hiện nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng tại đây.

Tại đây, giá Hyundai Tucson 2023 là 1.570.000 PHP (tương đương khoảng 656 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 1.840.000 PHP (tương đương khoảng 770 triệu đồng) cho bản cao cấp. Trong khi đó, giá Hyundai Tucson ở Việt Nam dao động từ 825 - 1.030 triệu đồng, cao hơn rất nhiều.

Hyundai Tucson sử dụng nền tảng khung gầm mới với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.665 (mm), chiều dài cơ sở 2.7555mm và khoảng sáng gầm 181mm.

Hyundai Tucson 2023 ra mắt Philippines. Ảnh TCP.

Ở ngoại hình, All New Hyundai Tucson sở hữu một diện mạo mạnh mẽ, hiện đại và nổi bật hơn nhiều so với đời cũ. Điểm ấn tượng nhất là đèn LED chạy ban ngày được hòa trộn với lưới tản nhiệt và chỉ phân biệt được khi bật sáng. Riêng đèn pha/cos của xe được đặt thấp với công nghệ LED thích ứng.

Bộ la-zăng của Tucson đời mới dạng phay bóng 2 màu với kích thước 18 inch. Cụm đèn hậu tạo hình phá cách và nối liền bởi dải LED chạy ngang khoang hành lý.

Nội thất Hyundai Tucson 2023. Ảnh TCP.

Khoang nội thất của Tucson đời mới ở Philippines đầy ấn tượng với thiết kế mới mẻ, đầy công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch có thể kết nối Android Auto và Apple CarPlay tiêu chuẩn.



Những tiện nghi khác của xe gồm: hệ thống điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da, dàn âm thanh 8 loa, sạc không dây, cốp sau chỉnh điện và ghế lái chỉnh điện.

Hyundai Tucson 2023 ở Philippines có 2 lựa chọn động cơ 2.0L 4 xi-lanh, bao gồm:

- Động cơ xăng hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 156 PS và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp tương tự như bản 2.0L xăng tại Việt Nam.

- Dộng cơ Diesel tăng áp cho công suất tối đa 186 PS và mô-men xoắn cực đại 416 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp và lẫy chuyển số.

Về an toàn, Hyundai Tucson 2023 có các hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera lùi, cảnh báo khoảng cách đỗ xe, giám sát áp suất lốp…