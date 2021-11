IDICO-HTI: Hội đồng quản trị ước tính lợi nhuận năm 2021 chỉ đạt 64% kế hoạch

Hội đồng quản trị đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2021 của HTI với doanh thu dự kiến 98,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 25,2 tỷ đồng. Qua đó, HTI dự kiến sẽ đạt 45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2021.

Ngày 5/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (HoSE: HTI) đã có quyết nghị thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III/2021 và 9 tháng đầu 2021, cũng như kế hoạch kinh doanh thực hiện trong quý IV/2021.

Quý III/2021 Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO đã ghi nhận quý lỗ đầu tiên do phải tạm dừng thu phí trạm An Sương - An Lạc (TP. Hồ Chí Minh) bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, doanh thu quý III của HTI (bao gồm doanh thu từ thu phí giao thông, xây lắp và các hoạt động khác…) giảm mạnh 80,3% xuống mức 18,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng doanh thu của HTI đạt gần 225 tỷ đồng, đạt 55,78% kế hoạch 9 tháng năm 2021 và bằng 82,2% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của HTI lỗ 16,4 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 9 tháng vẫn đạt 19,8 tỷ đồng, đạt 28,29% kế hoạch 9 tháng năm 2021 (kế hoạch năm 2021 là 70 tỷ đồng); bằng 35,47% thực hiện 9 tháng 2020, tương đương giảm 64,53% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng thu phí giao thông của HTI thực hiện trong quý III/2021 lỗ 16,6 tỷ đồng do tình hình dịch Covid-19 phức tạp và giãn cách xã hội; lũy kế 9 tháng 2021 mảng thu phí giao thông vẫn đạt lợi nhuận 18 tỷ đồng, đạt 26,34% kế hoạch 9 tháng 2021 (68,5 tỷ đồng) và bằng 33,90% cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch năm nay của HTI là 15,4 tỷ đồng; trong đó quý III/2021 thực hiện đạt 2,3 tỷ đồng; thực hiện lũy kế 9 tháng năm 2021 đạt 7 tỷ đồng, đạt 45,61% kế hoạch 9 tháng năm 2021.

Hội đồng quản trị đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2021 của HTI với doanh thu dự kiến 98,2 tỷ đồng; qua đó ước thực hiện doanh thu cả năm là 323,1 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch năm 2021 đã đề ra.



Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch quý IV dự kiến 25,2 tỷ đồng và ước thực hiện cả năm 2021 đạt 45 tỷ đồng, bằng 64,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đặt ra.



HTI cho biết, nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện trong quý IV/2021 là tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM, đảm bảo an toàn trong công tác thu phí, hoàn thành kế hoạch doanh thu phí của quý 4/2021.

Với lĩnh vực đầu tư, HTI đôn đóc, phối hợp với các cơ quan liên quan của TP.HCM hoàn thành thẩm tra, quyết toán trong tháng 12/2021 dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn An Sương-An Lạc. HTI cũng tập trung đàm phán thanh lý phụ lục hợp đồng BOT của dự án cầu Tân Kỳ-Tân Quý và thu hồi vốn đã đầu tư của dự án.

Đối với dự án Đường trên cao số 5, thành lập tổ công tác chung cùng Coteccons triển khai các bước lập đề xuất dự án; đàm phán, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn , mục tiêu là báo cáo đề xuất dự án với TP.HCM trong quý 1/2022…

HTI sẽ làm việc với Eximbank Đồng Nai tiếp tục đề nghị giảm lãi suất cho vay và xem xét không thu phí cam kết trả nợ trước hạn của Hợp đồng vay dự án cầu Tân Kỳ-Tân Quý.

Đến hết quý III/2021, tổng tài sản của HTI đạt 1.580 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.138 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 442 tỷ đồng.



Giá cổ phiếu của HTI chốt phiên giao dịch ngày 5/11/2021 ở mức 19.800 đồng/cp.