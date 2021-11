Cổ phiếu ASP tăng 100% trong tháng 9, An Pha Petro báo lãi quý 3 tăng nhẹ

Nhờ giá xăng dầu tăng và tiết giảm mạnh các chi phí, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HoSE: ASP) vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận trong quý III/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn dầu khí An Pha (An Pha Petro, ASP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021. Theo đó, dù biên lợi nhuận gộp giảm, giá vốn hàng bán tăng, nhưng nhờ tăng trưởng doanh thu và tiết kiệm các chi phí hoạt động đã giúp cho ASP tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2021. Nguồn ASP

Theo đó, doanh thu thuần trong quý III/2021 đạt 809 tỷ đồng, tăng 22,6%; lợi nhuận gộp đạt 106,7 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ của An Pha Petro đã thay đổi mạnh, sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.



Giải trình của An Pha Petro cho biết, trong kỳ sản lượng bán hàng trong kỳ sụt giảm, đặc biệt sản lượng bán hàng lẻ giảm nên làm giảm lãi gộp so với cùng kỳ.



Điều này đồng nghĩa, dù sản lượng tiêu thụ giảm nhưng nhờ giá thành bán ra tăng cao đã giúp An Pha Petro có được tăng trưởng doanh thu thuần ở mức cao. Nhưng cơ cấu sản lượng hàng bán thay đổi đã khiến cho lợi nhuận gộp của An Pha Petro giảm mạnh trong quý III. Thay đổi cơ cấu sản lượng bán theo hướng hàng lẻ giảm, phù hợp với tình hình thực hiện giản cách xã hội ở các tỉnh thành có dịch Covid bùng phát.



Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đã tăng tới gần 1,7 tỷ đồng, đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước (3,5 tỷ đồng), do tiền gửi trong quý III/2021 tăng so với quý III/2020.

Trong khi đó, quý III/2021, An Pha Petro đã cắt giảm được hàng loạt các chi phí, từ chi phí lãi vay, chi phí bán hàng đến chi phí quản lý doanh nghiệp... Cụ thể: Chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm được 2,23 tỷ đồng, từ 6,96 tỷ đồng quý 3/2020 xuống còn 4,27 tỷ đồng quý 3/2021, do chi phí lãi vay quý 3 năm nay giảm so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng quý 3/2021 cũng giảm 8,3 tỷ đồng, từ 87,6 tỷ đồng xuống còn 79,3 tỷ đồng quý 3 năm nay. Tiết kiệm chi phí của ASP đạt được nhờ chi phí lương, chi phí nguyên vật liệu và chi phí công cụ đồ dùng giảm so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần quý III/2021 đạt 3,6 tỷ đồng, tăng hơn 83,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của An Pha Petro quý III chỉ đạt 2,36 tỷ đồng, tăng hơn 188 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, ASP đạt 2.382 tỷ đồng doanh thu thuần và 19 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, 9 tháng đầu năm ASP đã hoàn thành 54,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ASP đạt 1.868,8 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thời điểm 1/1/2021 (1.796 tỷ đồng). Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 0,5%, đạt mức 1.361,9 tỷ đồng so với 1.288,6 tỷ đồng ở thời điểm 1/1/2021. Dù vậy, tổng vay nợ ngắn và dài hạn giảm mạnh, chủ yếu do khoản vay nợ ngắn hạn giảm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp từ 507,4 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021 còn 506,8 tỷ đồng đến hết 30/9/2021.

Giá cổ phiếu ASP đã tăng một mạch từ mức 7.200 đồng/cp mở đầu tháng 9 để lên mức 14.000 đồng/cp vào cuối tháng 9 nhờ thông tin giá xăng dầu tăng và trữ hàng của ASP. Phiên giao dịch ngày 5/11, giá cổ phiếu ASP đóng cửa ở mức 14.150 đồng/cp.