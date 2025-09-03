KCN Đồng Nai giữ vững vị thế tốp đầu cả nước về FDI

Đồng Nai từ lâu đã là điểm sáng trong bản đồ công nghiệp của cả nước. Sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7.2025, tỉnh có nguồn lực và lợi thế lớn hơn hẳn.

Hiện nay, Đồng Nai mới có 81 KCN được quy hoạch với diện tích trên 39.000ha. Trong đó có 59 KCN đã được thành lập, cho thuê hơn 8.700ha. Ngoài ra, tỉnh còn có 63 cụm công nghiệp được phân bổ đều tại các địa bàn.

Trong 8 tháng của năm 2025, các KCN và khu kinh tế của tỉnh đã thu hút hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI. Con số này đạt trên 99% kế hoạch năm.

Vốn trong nước cũng đạt hơn 44.300 tỷ đồng, bằng 187,7% kế hoạch năm.

Đây là kết quả nổi bật cho thấy sức hút ngày càng mạnh của môi trường đầu tư tại địa phương.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài, Đồng Nai giữ vững vị trí tốp đầu cả nước nhờ lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ.

Tỉnh kết nối thuận lợi bằng cả 5 phương thức gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng hải, đường thủy nội địa và đường hàng không.

Đặc biệt, dự án sân bay Long Thành và Cảng biển Phước An tạo lợi thế rất lớn trong giao thương hàng hóa, thu hút nhiều tập đoàn quốc tế đến đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp lớn đã gắn bó lâu năm và tiếp tục mở rộng sản xuất tại Đồng Nai. Có thể kể đến Amata, C.P. của Thái Lan, Nestlé của Thụy Sĩ, Coherent và Cargill của Mỹ, Hyosung của Hàn Quốc...

Các tập đoàn này chọn Đồng Nai không chỉ vì hạ tầng tốt mà còn bởi định hướng thu hút đầu tư rõ ràng, ưu tiên công nghệ cao và sản xuất bền vững.

Tỉnh Đồng Nai có kết nối giao thông thuận lợi, là điều kiện để phát triển công nghiệp. Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Long Bình Tân (Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Trần Quốc Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra, doanh nghiệp này đang chuẩn bị nguồn lực để đầu tư dự án KCN Đông Nam Đồng Phú tại địa bàn Bình Phước cũ.

Dự án này có diện tích khoảng 2.000ha. Ông cho biết doanh nghiệp mong muốn được tỉnh tạo điều kiện đăng ký và chấp thuận đầu tư ngay khi quy hoạch được duyệt.

Đồng Nai cũng đang phát triển các KCN sinh thái. KCN Amata Biên Hòa là mô hình đầu tiên.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc cấp cao Quản lý nước và môi trường của Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa cho biết, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn mang lại lợi ích rõ ràng về kinh tế và môi trường.

Hiện KCN Amata đang xây dựng cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các điều kiện xuất khẩu.

KCN Amata Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ khởi động này, Đồng Nai sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình sinh thái tại các KCN Long Đức, Phước An, Bàu Cạn, Tân Hiệp...

Nhờ những định hướng này, tỉnh luôn nằm trong tốp 4 địa phương cả nước về thu hút FDI. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Nai giữ vững vị thế trọng điểm phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành cùng Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế. Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và bàn giải pháp trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý, hiện nay đơn vị đã sắp xếp lại bộ máy và triển khai nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như quản lý quy hoạch xây dựng, môi trường, lao động, cải cách hành chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Một số dự án hạ tầng KCN đang được triển khai, song vẫn cần thêm nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long cho rằng, kết quả khả quan trong thu hút đầu tư sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông Long đề nghị Ban Quản lý cần tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai tập trung phát triển KCN xanh, sinh thái. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc cho Ban Quản lý.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các doanh nghiệp hạ tầng KCN và doanh nghiệp sản xuất tiếp tục chuyển dịch xanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Tỉnh Đồng Nai đã đặt ra lộ trình net zero vào năm 2050. Công nghiệp là một trong 7 lĩnh vực được ưu tiên. Lãnh đạo tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chọn lọc dự án đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, ít thâm dụng đất và giảm phát thải. Đồng thời, tỉnh quan tâm đến việc hình thành các KCN sinh thái để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.