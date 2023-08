Kê khai sai thuế, Gỗ An Cường (ACG) bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HoSE: ACG) công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Tổng Cục thuế.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Tổng Cục thuế nêu rõ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HoSE: ACG) bị phạt do có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, biện pháp xử phạt là phạt tiền 20% trên số thuế truy thu với số tiền hơn 325,8 triệu đồng. Đồng thời, công ty phải nộp lại đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng, bao gồm 413 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và 1,2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, tiền chậm nộp thuế là 81 triệu đồng.

Như vậy, tiền chậm nộp, tiền phạt và truy thu tổng số tiền hơn 2,03 tỷ đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, Gỗ An Cường phải nộp đủ số tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương. Nếu quá thời hạn nêu trên thì công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Tình hình kinh doanh các quý từ đầu năm 2022 tới nay

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 968 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm gần 9% về còn 280 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 9,5 tỷ đồng về còn 37,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 36,8%, 7,4% và 43% lên 13 tỷ đồng, 128 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.

Kết quả, Gỗ An Cường ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm gần 32% xuống còn 109 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình, Gỗ An Cường lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu, cộng thêm chi phí bán hàng tăng do công ty chủ động mở rộng hệ thống phân phối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 1.648 tỷ đồng và lãi ròng 145 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 48% so với 6 tháng đầu năm trước. Với kết quả này, ông lớn ngành gỗ công nghiệp mới thực hiện được 33% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lãi sau thuế sau nửa đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 18/8, giá cổ phiếu ACG giảm 3,16% xuống còn 42.950 đồng/cổ phiếu.