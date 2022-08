Tình trạng chuyến bay bị chậm, huỷ trong cao điểm hè tăng cao đột biến, gây bức xúc cho hành khách, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ngành hàng.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, tình trạng chuyến bay bị chậm, huỷ vào nhiều thời điểm trong dịp hè 2022 đã tăng cao đột biến là do trong điều kiện hạ tầng tại các cảng hàng không của Việt Nam hầu như không được bổ sung.

Nguyên nhân khách quan từ tình hình thời tiết mưa dông bất thường tại nhiều địa phương có cảng hàng không. Nguyên nhân chủ quan đến từ hãng hàng không khi không dự báo được nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến.

Hành khách ngồi chờ đợi ở sân bay vì chuyến bay khởi hành trễ. Ảnh: H.T

Số liệu của Cục Hàng không cho thấy, tháng 7/2022, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam đã đạt gần 12 triệu lượt hành khách. Trong đó, sản lượng khách trên các chuyến bay nội địa đạt hơn 10,5 triệu lượt hành khách, tăng 40,3% so với tháng 7/2019 (cùng thời điểm cao điểm hè nhưng trước dịch Covid-19) và tăng gần 6% so với tháng 6/2022.

Để khắc phục tình trạng chậm, huỷ chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bố trí trang thiết bị, nguồn lực nhằm tăng cường năng lực khai thác của các sân bay, đặc biệt là các sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm nhằm giảm áp lực đối với cảng hàng không; đảm bảo bố trí tàu bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay; thực hiện nghiêm các chuyến bay theo đúng slot đã được cấp; luôn bố trí đại diện có thẩm quyền giải quyết thắc mắc, khiếu nại của hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất dịp hè đông nghẹt hành khách. Ảnh: H.T

Cục cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không sân bay đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài.

Trong thời điểm mùa mưa bão đã đến, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định công tác đảm bảo an toàn khai thác hoạt động bay; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn khai thác tại cơ sở; chủ động phát hiện các bất cập, mối nguy an toàn và kịp thời khắc phục…

Ngoài ra, người lái phương tiện tàu bay phải chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay.