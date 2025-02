Khắc phục tình trạng xuống cấp, sụt lún tại cảng cá 220 tỷ đồng vừa xây dựng hoàn thành ở Huế

Sáng 19/2, theo tin từ Sở NNPTNT thành phố Huế, cơ quan này và các đơn vị liên quan vừa tổ chức kiểm tra tình trạng một số hạng mục của dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão vừa thi công hoàn thành chưa lâu đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Các đơn vị kiểm tra tình trạng xuống cấp, sụt lún tại công trình Cảng cá Thuận An.

Kết quả kiểm tra cho thấy, một số hạng mục của công trình Cảng cá Thuận An bị hư hỏng, sụt lún, xuống cấp dù mới đưa vào sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý một thời gian ngắn.

Trong đó, khu vực nhà điều hành, nhà vệ sinh, nhà để máy phát điện xuất hiện vết nứt tường, móng. Một số đoạn vỉa hè trước bị bong tróc gạch, lún nứt. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng khu vực nhà phân loại sản phẩm bị hỏng, rơi bách cố định. Điện chiếu sáng bị đứt dây tại vị trí đường vào cảng, gương kính ở nhà vệ sinh bị vỡ.

Tình trạng lún, nứt tại Cảng cá Thuận An khi công trình vừa đưa vào sử dụng khiến nhiều người lo lắng.

Tại trạm xử lý nước thải bị lỗi 2 biến tầng và hư hỏng 4 mô tơ bơm nước. Hệ thống này hiện vẫn chưa chạy thử nghiệm lượng nước thải ra - vào để thử nghiệm tiêu chuẩn nước thải qua xử lý...

Theo nhận định của các đơn vị liên quan, tình trạng một số vị trí tường công trình tại cảng cá Thuận An bị nứt có thể do sử dụng vật liệu gạch không nung nhưng không đóng lưới trước khi tô vữa. Các vị trí nền vỉa hè, bậc cấp ở nhà vệ sinh bị lún, nứt là do nằm trên nền đất yếu, tuy nhiên hệ thống móng và kết cấu công trình không bị ảnh hưởng.

Nền gạch tại Cảng cá Thuận An bị bong tróc mặc dù thi công hoàn thành chưa lâu.

Qua kiểm tra hiện trường, Sở NNPTNT thành phố Huế yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các hạng mục xuống cấp, sụt lún trước ngày 28/2 và yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát theo dõi, kiểm tra giám sát quá trình khắc phục của các nhà thầu.

Cụ thể, Sở NNPTNT thành phố yêu cầu các đơn vị thi công phải lắp dựng lại gương kính ở nhà vệ sinh bị vỡ, sửa chữa vỉa hè bong tróc, bậc cấp nứt nẻ ở các nhà vệ sinh; khắc phục tình trạng hư hỏng ở nhà quản lý, điều hành, nhà dừng chân, trạm điện, máy phát điện, bóng đèn hỏng; kiểm tra thay thế các cây xanh đã chết, lát lại một số vỉa hè bong tróc, vệ sinh lại vỉa hè, lòng đường; khắc phục lỗi 4 máy bơm, chạy thử nghiệm nước thải ra vào để thử tiêu chuẩn nước thải sau xử lý; lắp đặt lại các bóng đèn của nhà phân loại cá và hệ thống đường dây điện bị hư hỏng…

Trạm xử lý nước thải tại Cảng cá Thuận An bị lỗi 2 biến tầng và hư hỏng 4 mô tơ bơm nước mặc dù dự án vừa đưa vào sử dụng.

Dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, do do Sở NNPTNT thành phố Huế làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm thi công và nhiều lần được gia hạn tiến độ, vào đầu tháng 2/2025, UBND thành phố Huế đã công bố quyết định mở cảng loại II đối với cảng Thuận An và chính thức đưa cảng này vào hoạt động, phục vụ hoạt động khai thác, chế biến hải sản cùng các dịch vụ đi kèm.