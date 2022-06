Khách bay quốc tế tăng vọt hơn 45% sau 1 tháng

Với sự hồi phục của các đường bay cũng như các chính sách thu hút khách du lịch quốc tế, sản lượng vận chuyển khách quốc tế tháng 5/2022 đã đạt xấp xỉ 650 ngàn khách, tăng 45,87% so với tháng 4/2022.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đến giữa tháng 6-2022, thị trường hàng không quốc tế có gần 30 hãng hàng không nước ngoài và 3 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways) khai thác đi/đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ.



Hành khách xếp hàng làm thủ tục chuyến bay về Việt Nam tại sân bay sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) - Ảnh: Dương Ngọc

So với giai đoạn năm 2019 (trước dịch Covid-19), còn có 4 thị trường chưa mở lại các đường bay thường lệ đi, đến Việt Nam gồm Brunei, Indonesia, Myanmar, Macao (Trung Quốc) và một số thị trường có các chuỗi thuê chuyến theo từng giai đoạn trong năm như Phần Lan, Ý, Thụy Sỹ.

Cục Hàng không đánh giá với sự hồi phục của các đường bay cũng như các chính sách thu hút khách du lịch quốc tế, sản lượng vận chuyển khách quốc tế tháng 5/2022 đã đạt xấp xỉ 650 ngàn khách, tăng 45,87% so với tháng 4-2022. Trong đó, vận chuyển của hãng hàng không Việt Nam đạt 254,2 ngàn lượt khách, tăng 58,2% so tháng 4-2022 và vận chuyển của hãng hàng không nước ngoài đạt 395,6 ngàn lượt khách tăng 38,8% so tháng 4-2022.

Đối với thị trường nội địa, 6 hãng hàng không Việt Nam hiện đang khai thác trung bình từ 55-60 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM với 19 sân bay địa phương theo hệ thống mạng đường bay trục-nan, liên vùng, nội vùng rộng khắp toàn quốc.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt 241,4 ngàn lượt cất hạ cánh, tăng 14,6%; 33,04 triệu lượt hành khách tăng 28,9% và 608,9 ngàn tấn hàng hoá tăng 3,4% so với 5 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 16,33 triệu lượt hành khách, tăng 26,6% và 122,8 ngàn tấn hàng hoá, tăng 1,6% so 5 tháng đầu năm 2021. Bay quốc tế có 590,9 ngàn lượt hành khách, tăng 904,2% và 64,4 ngàn tấn hàng hoá tăng 74,5% so 5 tháng đầu năm 2021. Bay nội địa đạt 15,74 triệu lượt hành khách, tăng 22,6% và gần 58,4 ngàn tấn hàng hoá giảm 30,5% so 5 tháng đầu năm 2021.

Còn các hãng hàng không nước ngoài đã vận chuyển 959,6 ngàn lượt hành khách, tăng 585,7% và 427,7 ngàn tấn hàng hoá tăng 10,8% so 5 tháng đầu năm 2021.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến năm 2022, lượng khách quốc tế thông qua các cảng hàng không của Việt Nam đạt xấp xỉ 10 triệu lượt hành khách, bằng gần 1/4 so với năm 2019 (41,7 triệu khách quốc tế).