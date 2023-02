Trong tháng 1 năm 2023, khách du lịch đến Huế ước đạt 240.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 74.000 lượt, tăng hơn 51 lần so với cùng kỳ.

Ngày 3/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2023. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đại Vui, trong tháng 1, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 240.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 74.000 lượt, tăng hơn 51 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 639 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ.

Du khách tham quan Đại Nội Huế dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hoàng Lê.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1 đạt 87,3 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 72,2 triệu USD. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 370 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 4.697 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 1,01% so với tháng trước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.380 tỷ đồng, bằng 4,5% kế hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 968,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% dự toán và tăng 34,3% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt hơn 920 tỷ đồng (tăng 34,5%) và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 48,58 tỷ đồng, tăng 32%.

Về lĩnh vực nông nghiệp, ảnh hưởng của không khí lạnh đã làm ngập úng hàng ngàn ha lúa của bà con nông dân. Hiện người dân ở tỉnh đang tích cực tiêu úng và làm việc với các công ty giống, hợp tác xã để hỗ trợ người dân về giống để gieo sạ kịp thời vụ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu trước mắt cần ưu tiên công tác tiêu úng khắc phục thiệt hại lúa vụ đông xuân tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà. Ông Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu chủ động hỗ trợ giống để người dân gieo cấy lại, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân.

Về các mục tiêu trong năm 2023, ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, tổ chức phân công theo dõi, đôn đốc, giám sát và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, tạo năng lực mới, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội; đôn đốc hỗ trợ các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư...