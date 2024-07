Dự án đường dẫn cầu Bến Rừng (thuộc địa phận TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác vào giữa tháng 7.

Dự án cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) với TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) được khởi công vào tháng 5/2022, có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng do ngân sách Trung ương và ngân sách TP.Hải Phòng, ngân sách tỉnh Quảng Ninh đầu tư. Cầu Bến Rừng có kết cấu vĩnh cửu bắc qua sông Đá Bạch với chiều dài hơn 1.8650m, rộng 21,5m cùng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp cùng hạ tầng phụ trợ đồng bộ như dải an toàn, dải phân cách, hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị an toàn giao thông…

Ngoài ra, tháng 5/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh còn khởi công tuyến đường dẫn cầu Bến Rừng với chiều dài 2,2km, thiết kế 6 làn xe, trang bị hệ thống dải phân cách, vỉa hè, cảnh quan cây xanh, điệu chiếu sáng và hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông.

Theo kế hoạch ban đầu, cầu Bến Rừng dự kiến đưa vào sử dụng dịp tháng 5/2024. Tuy nhiên, do một sô vướng mắc nên đường dẫn phía Quảng Ninh chưa hoàn thành theo đúng tiến độ ban đầu đề ra.

Khai thác đường dẫn cầu Bến Rừng vào giữa tháng 7. Ảnh: QMG

Nguyên nhân là do quá trình thi công đường dẫn cầu Bến Rừng phía Quảng Ninh nhiều khó khăn như: Vị trí tuyến nằm trên nền đất yếu, thời tiết cực đoan, mưa nhiều, nguồn nguyên vật liệu khan hiếm...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh, đến nay dự án đường dẫn cầu Bến Rừng đã cơ bản hoàn thành thi công: Nút giao với tỉnh lộ 338 đang tiến hành sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện thi công; hệ thống vỉa hè dọc tuyến đã hoàn thành thi công ốp lát; hệ thống hộ lan trên tuyến đã hoàn thiện..

Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục một số hạng mục nhỏ ảnh hưởng do mưa lớn gây ra để sẵn sàng đưa vào khai thác vào giữa tháng 7 này.

Sau khi hoàn thành, cùng với cầu Bến Rừng, công trình đường dẫn cầu Bến Rừng sẽ là điểm kết nối, hành lang giao thông đường bộ quan trọng gắn kết Quảng Ninh - Hải Phòng; góp phần nâng cao năng lực phục vụ về giao thông; phát huy dư địa đất đai giữa 2 khu vực và mở rộng không gian phát triển mới.