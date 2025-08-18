Khai trương “trái tim” chuyển đổi số, Thủ tướng nhấn mạnh một ưu tiên chiến lược của đất nước

Ngày 18/8, Thủ tướng dự khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội). Đây là 1 trong 3 trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam đang xây dựng phục vụ chiến lược chuyển đổi số toàn diện thời gian tới.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn).

Trung tâm hoàn thành xây dựng trong 2 năm bởi Bộ Công an và được đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thành. Với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành, đang được triển khai mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra bốn bài học kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, ông yêu cầu tiếp tục xây dựng các Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2, số 3 và phát huy giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

“Phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tinh thần "Một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch".

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời với phát triển trí tuệ nhân tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành cơ quan trung ương tham quan Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Ảnh: Chinhphu.vn).

Với quan điểm con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, không thể không đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó Trung tâm Dữ liệu quốc gia là trái tim, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thủ tướng chỉ đạo và giao hàng loạt nhiệm vụ cho Bộ Công an, trong đó yêu cầu cơ quan này khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công an được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với VPCP triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.