Khánh Hòa: Chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền trên 152 triệu đồng cho khách hàng

Theo đó, Bảo hiểm Agribank CN Khánh Hòa (ABIC) phối hợp cùng Agribank chi nhánh Diên Khánh Khánh Hòa - Phòng Giao dịch Diên Thọ đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình có người thân vay vốn không may qua đời.

Cụ thể, gia đình anh Trịnh Viết Châu (Khánh Hòa) đã nhận được trên 152 triệu đồng. Khoản chi trả này có ý nghĩa lớn, giúp gia đình anh Châu giảm gánh nặng tài chính, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh mất mát người thân.

Sản phẩm Bảo an tín dụng của ABIC được thiết kế nhằm giúp người vay vốn tại Agribank an tâm trả nợ ngân hàng khi đối mặt với những rủi ro khó lường. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến quyền lợi và thực hiện chi trả kịp thời, ABIC tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng khách hàng trong những giai đoạn thử thách của cuộc sống.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền trên 152 triệu đồng cho khách hàng ở Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 18/4/2025 vừa qua, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Khánh Hòa phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho hộ gia đình ông Phan Ngọc Thạch (trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh cũ )tỉnh Khánh Hòa.

Vào tháng 7/2024, ông Phan Ngọc Thạch ký kết hợp đồng vay vốn với Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh Khánh Hòa. Trong quá trình vay vốn, ông Phan Ngọc Thạch đã được cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Diên Khánh giới thiệu, tư vấn về sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng, đồng thời giải thích đầy đủ về điều kiện tham gia, phí bảo hiểm và đặc biệt là quyền lợi khách hàng nhận được khi tham gia bảo hiểm nên ông đã đồng ý và tự nguyện tham gia bảo hiểm với mức trách nhiệm 200 triệu đồng.

Sau đó, ông Thạch bị ốm nặng, gia đình đưa đi khám tại Trung tâm Y tế Diên Khánh sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, được chẩn đoán xuất huyết não, bị liệt nửa người, mất khả năng lao động. Nhận được thông báo từ gia đình khách hàng, đại diện Agribank Chi nhánh Diên Khánh Khánh Hòa đã trực tiếp đến động viên thăm hỏi, chia sẻ cùng với gia đình, đồng thời phối hợp với ABIC Khánh Hòa nhanh chóng thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường quyền lợi theo mức trách nhiệm đã tham gia. Cụ thể, ABIC Khánh Hòa đã chi trả tổng số tiền bồi thường là 200.287.017 đồng cho gia đình ông Phan Ngọc Thạch (trong đó bao gồm quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 200.000.000 đồng và quyền lợi bảo hiểm lãi vay là 287.017 đồng).