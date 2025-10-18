Bảo hiểm Agribank: 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' giữ trọn chữ tín sau thiên tai

Cuộc đua với thời gian

Sau khi các cơn bão BUALOI và MATMO gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Bảo hiểm Agribank đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh.

Công ty lập tức thành lập nhóm bồi thường chuyên trách, tăng cường đội ngũ thẩm định từ các chi nhánh lân cận đến hỗ trợ vùng ảnh hưởng, và thiết lập các điểm tiếp nhận hồ sơ lưu động tại chi nhánh Agribank để ưu tiên giải quyết các trường hợp mất mát nghiêm trọng.

Tinh thần trách nhiệm này được thể hiện rõ qua câu chuyện của anh Phạm Hồng Trường, Phó Phụ trách phòng Kinh doanh 2 Bảo hiểm Agribank Thái Nguyên. Anh cùng đồng nghiệp đã lập tức vượt qua những con đường lầy nhão, bùn đất để tiếp cận hiện trường ngay sau khi lũ rút.

“Mình mà chậm một ngày, là khách hàng chậm dựng lại nhà, chậm phục hồi sản xuất”, anh Trường chia sẻ và nhấn mạnh sự khẩn trương trong công tác bồi thường.

Tại thôn Cao Phong, xã Trại Cau (Thái Nguyên), Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Công nghệ cao Thái Nguyên – một đơn vị bị thiệt hại nặng nề khi trang trại khang trang bị nước nhấn chìm, chỉ còn trơ khung – đã bày tỏ sự xúc động: “Tôi cứ sợ mất hết, ai ngờ các anh đến nhanh thế này…”

Đội ngũ giám định viên đã nhanh chóng mở máy, chụp ảnh, đo đạc, ghi chép tỉ mỉ hiện trạng tổn thất và cam kết: “Anh yên tâm, bên Công ty sẽ làm nhanh nhất có thể để bên anh sớm có tiền bồi thường khôi phục sản xuất”.

Đến nay, Bảo hiểm Agribank đã ghi nhận hơn 200 vụ tổn thất, với tổng số tiền ước bồi thường hơn 150 tỷ đồng. Đây là nỗ lực thể hiện tinh thần “Cam kết trách nhiệm cùng khách hàng”, đồng thời khẳng định vai trò của Bảo hiểm Agribank trong việc bảo vệ an toàn tài chính, chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng khách hàng trong mọi biến cố thiên tai.

Chính xác, minh bạch nhờ ứng dụng công nghệ

Ngay trong những giờ đầu tiên xảy ra bão lũ, các hình ảnh hiện trạng tổn thất tại các điểm tâm bão đã được gửi lên nhóm bồi thường. Những chỉ đạo quyết liệt từ Ban Lãnh đạo công ty, Ban Giám định bồi thường, những giám định viên không ngại mưa gió mạo hiểm vượt đường trơn trượt, ngập nước để tiến hành khảo sát, đo đạc, lập biên bản thiệt hại - “đi trước” để giúp người dân làm hồ sơ. Họ mang theo cả máy móc, thiết bị cần thiết đến tận nơi, chụp ảnh, đo đạc, xác minh hiện trạng để đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan.

Đến những hộ gia đình khó khăn, mất mát quá lớn, cán bộ Bảo hiểm Agribank không chỉ làm nhiệm vụ kỹ thuật mà còn động viên, giải thích cặn kẽ từng bước làm hồ sơ, giúp người dân yên tâm hợp tác. Trong nhiều trường hợp, khách hàng còn hoài nghi, lo lắng bị chậm, bị từ chối, cán bộ thẩm định kiên trì trao đổi, hướng dẫn, thậm chí “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để xác minh chứng cứ, thu thập tài liệu.



Với chỉ đạo xuyên suốt "Chính xác - Minh bạch - Trách nhiệm cao", dù trong áp lực thời gian, cán bộ Bảo hiểm Agribank vẫn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt: xác minh thực tế, đánh giá thiệt hại theo tiêu chí rõ ràng, không áp đặt tỷ lệ bồi thường tùy tiện.

Đặc biệt, Bảo hiểm Agriank đã ứng dụng hệ thống quản lý điện tử, cho phép khách hàng gửi ảnh, video thiệt hại qua tin nhắn, rút ngắn thời gian di chuyển trong điều kiện địa hình khó khăn. Việc đồng bộ dữ liệu khách hàng với Agribank (về tài sản, thông tin vay vốn) cũng giúp cán bộ thẩm định kiểm tra chéo, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đẩy nhanh quá trình làm việc khi bão lũ ảnh hưởng diện rộng.

Ông Kim Minh Lâm, Giám đốc Bảo hiểm Agribank Thái Nguyên chia sẻ về tinh thần trách nhiệm, ngay cả khi trụ sở Bảo hiểm Agribank Thái Nguyên bị ngập gần hết tầng 1: “Mỗi hợp đồng bảo hiểm là một lời cam kết. Khi hoạn nạn, khách hàng không chỉ cần tiền, mà cần cảm giác họ không bị bỏ lại. Chúng tôi phải có mặt kịp thời, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để giữ chữ tín”.

Dựng lại niềm tin sau bão

Với Bảo hiểm Agribank, không chỉ đồng hành với người dân, sau những cơn bão mà còn sát cánh cùng hệ thống Agribank - đối tác chiến lược sẻ chia rủi ro, lan tỏa an toàn tài chính và cũng là người bạn đồng hành thân thiết suốt nhiều năm qua - để kịp thời giám định, bồi thường những thiệt hại về cơ sở vật chất tại chính các chi nhánh của Agribank bị ảnh hưởng.

Ngay khi nhận được thông tin về thiệt hại cơ sở vật chất tại các chi nhánh Agribank ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, đội ngũ giám định viên của ABIC đã có mặt tại hiện trường. Giữa những đống đổ nát, hình ảnh cán bộ thẩm định lội bùn đến từng điểm, ghi nhận tỉ mỉ từng chi tiết đã thể hiện tinh thần “đồng hành - sẻ chia - trách nhiệm” giữa hai đơn vị.

Ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Ban Giám định bồi thường Bảo hiểm Agribank, nhấn mạnh: “Khi nhìn thấy những phòng giao dịch bị nước ngập, máy tính và hồ sơ hư hỏng, chúng tôi hiểu rằng mỗi giờ chậm trễ đều khiến công việc phục vụ khách hàng bị ảnh hưởng. Vì vậy, đội giám định không nghỉ, làm việc đến khi nào có được con số thiệt hại chính xác nhất để bồi thường nhanh nhất”.

Việc khôi phục nhanh chóng các điểm giao dịch Agribank là ưu tiên hàng đầu, bởi đây là nơi kết nối niềm tin và là mạch máu tín dụng quan trọng đối với hàng triệu người nông dân và doanh nghiệp vùng sâu vùng xa. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bảo hiểm Agribank và Agribank, nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng đã được khắc phục kịp thời, giúp hệ thống ngân hàng sớm ổn định hoạt động, bảo đảm dòng tín dụng không bị gián đoạn.

Đây không chỉ là trách nhiệm của một doanh nghiệp bảo hiểm, mà còn là biểu hiện sinh động của tình đồng hành giữa hai đơn vị vì cộng đồng, vì “Tam nông”, vì nền kinh tế xanh - bền vững.