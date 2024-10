Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách du lịch

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm chào đón 9 triệu lượt khách và phát động chương trình kích cầu du lịch.

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức sự kiện kỷ niệm chào đón 9 triệu lượt khách và phát động chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Đến để yêu”.

Cụ thể, từ nay đến hết năm 2024, người dân và du khách trong nước sẽ được ưu đãi lưu trú miễn phí một đêm tại các khách sạn, resort 3-5 sao khi chọn gói lưu trú 4 đêm; du khách quốc tế sẽ hưởng ưu đãi lưu trú 6 đêm được miễn phí một đêm; giá dịch vụ tại các khu điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống,... được giảm từ 10 – 20%.

Tỉnh Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách. Ảnh: Công Tâm

Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết chương trình là dịp tri ân những tổ chức, cá nhân đã chung tay xây dựng và phát triển du lịch địa phương. Đồng thời là cơ hội để ngành du lịch gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hàng triệu du khách đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa làm điểm đến, đánh dấu cột mốc quan trọng “đạt 9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2024”.

Diễn văn nghệ chào mừng

Tính chung 9 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 100% kế hoạch năm 2024. Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 147,9% so với cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch năm 2024); 5,4 triệu lượt khách nội địa (tăng 27,2% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm 2024). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 44.138,4 tỉ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ, vượt 10% kế hoạch năm 2024.