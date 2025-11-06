Khánh Hòa: Tạm dừng phục vụ khách tham quan do ảnh hưởng bão số 13

Trung Tâm bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động phục vụ khách tham quan tại 3 điểm di tích trên địa bàn.

Cụ thể, tạm dừng phục vụ khách tại di tích Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ (phường Bắc Nha Trang) và di tích Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh). Thời gian tạm dừng từ 6 giờ ngày 6/11 cho đến khi hết ảnh hưởng bão số 13.

Lực lượng Khánh Hòa vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở NN-MT Khánh Hòa) cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, đơn vị này đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó để bảo vệ người và phương tiện hoạt động trên vịnh.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã gửi thông báo khẩn đến hơn 300 chủ phương tiện đang hoạt động du lịch tại các bến thủy nội địa. Thông tin được phổ biến qua nhiều kênh: Loa truyền thanh phát liên tục tại bến, gửi qua nhóm Zalo để chủ phương tiện tiếp nhận nhanh nhất, đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết theo từng thời điểm.

Di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang, Khánh Hòa luôn đón khách vào những dịp lễ, tết. Ảnh: Hữu Long

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã hướng dẫn các phương tiện di chuyển về khu vực neo đậu tránh trú an toàn, hạn chế hoạt động khi thời tiết cực đoan. Công tác rà soát, kiểm tra chằng buộc, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các bến thủy nội địa được thực hiện kỹ lưỡng. Đơn vị đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, phân công cán bộ giám sát trực tiếp tại các bến.