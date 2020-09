Khánh thành trường học ở Quảng Nam, công trình được Agribank tài trợ 10 tỷ đồng

Trường THCS Nguyễn Đức An có tổng mức đầu tư 14,7 tỷ đồng; trong đó, Agribank tài trợ 10 tỷ đổng và vốn ngân sách thị xã Điện Bàn đầu tư 4,7 tỷ đồng.

Ngày 25/9, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình Trường THCS Nguyễn Đức An vào sử dụng trong năm học 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Agribank tin tưởng rằng món quà ý nghĩa này sẽ góp phần giúp cho các thầy cô giáo và các em học sinh của trường nâng cao chất lượng giáo dục, ươm mầm cho những tài năng trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn và Agribank cắt băng khánh thành và đưa công trình Trường THCS Nguyễn Đức An vào sử dụng.



Ông Dương Tấn Bình – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn cho biết, công trình Trường THCS Nguyễn Đức An được khởi công xây dựng từ ngày 30/1/2020 do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đức Ân Phát và Công ty CP An Thịnh đảm nhận thi công.

Trường THCS Nguyễn Đức An được xây dựng kiên cố, khang trang, quy mô hai tầng, với 8 phòng học, một phòng thư viện và các công trình phụ... trên diện tích hơn 11.000m2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn và Agribank tham dự buổi lễ khánh thành.

Ông Phạm Đức Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại buổi Lễ khánh thành Trường THCS Nguyễn Đức An.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, việc đầu tư xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Đức An tại phường Điện Nam Bắc thuộc thị xã Điện Bàn là nhu cầu cần thiết để hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo sự phát triển của xã hội nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, đồng thời nâng cao chất lượng và số lượng phục vụ các học sinh trên địa bàn. Đây là một trong những công trình được xây dựng nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn.



"Công trình trường THCS Nguyễn Đức An được đầu tư xây mới và khang trang như hôm nay là nhờ sự chung tay, góp sức, hỗ trợ của Agribank trong việc hỗ trợ nguồn vốn 10 tỷ đồng để cùng ngân sách thị xã Điện Bàn đầu tư. Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn trân quý sự hỗ trợ kịp thời này của Agribank và ngành giáo dục sẽ phát huy hiệu quả công trình...", ông Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Được biết, trường THCS Nguyễn Đức An là ngôi trường mới được thành lập năm 2020 tại thị xã Điện Bàn. Trong năm học đầu tiên này, nhà trường tiếp nhận hơn 500 học sinh (từ lớp 6 đến 9), với 13 lớp. Trường hiện có 25 cán bộ, nhân viên và giáo viên.



Trường THCS Nguyễn Đức An được xây dựng mới, khang trang.

Thầy Trần Phước Công - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đức An đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Agribank đã tài trợ xây dựng Trường THCS Nguyễn Đức An. Đây là nguồn động viên, khích lệ thầy cô và các em học sinh nỗ lực học tập, từng bước thực hiện tốt chất lượng dạy và học.

Đồng thời khẳng định nhà trường bảo quản và sử dụng tốt cơ sở vật chất hiện có, để công trình được đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.